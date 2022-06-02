بانيغا يطلب مغادرة نادي الشباب والعودة إلى بوكا جونيورز​

كشفت تقارير صحفية أرجينتية أن إيفر بانيغا لاعب نادى الشباب​ طلب من فريقه العودة لناديه السابق بوكا جونيورز​​ الأرجنتيني.

و فقا لصحيفة ”Futbolesp“ الأرجنتينية فإن بانيغا ​تحدث بالفعل مع مسؤولي ناديه السابق حتى يفعلوا ما في وسعهم لإعادته إلى الأرجنتين في السوق الصيفي المقبل.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد رسميا قانون اللعب المالي النظيف https://t.co/oQpAuxHS9P pic.twitter.com/YpgjISkQp5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

وقالت الصحيفة الأرجنتينية إن اللاعب ينتظر أن يرى ما الذي سيطلبه نادى الشباب للسماح له بالرحيل حيث ان بانغيا لديه عقد حتى عام 2023.

ويعد بانيغا البالغ من العمر 33 عاما أكثر لاعبي الدوري السعودي للمحترفين صناعة للفرص برصيد 70 فرصة، بالرغم من ابتعاده عن المشاركة بسبب تعرضه للإصابة في مفصل القدم خلال مباراة الشباب ضد النصر.

يلعب إيفر بانيغا فى مركز خط الوسط، وانضم لنادى الشباب في 2020، قادما من نادى إشبيلية الاسباني ،الذى لعب له 3 مواسم.

وسبق للاعب الأرجنتيني اللعب لعدة أندية مثل: فالنسيا ،أتلتيكو مدريد (إعارة)، نيولز أولد بويز (إعارة) ، إنتر ميلان.

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر صاحب المركز الثاني، ومن المقرر أن يلعب الشباب في الجولتين الأخيرتين مع التعاون والأهلي.​

الشباب يريد كسكا​

وقبل أيام كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي ‏الشباب ترغب في التعاقد مع البرتغالي كسكا، لاعب نادي ليل الفرنسي.

وقال سعد السبيعي، الصحفي في جريدة ”اليوم“، بحسب ما نقله عن مصادر خاصة، إن نادي الشباب قدم للاعب البرتغالي عرضا بلغت قيمته 12 مليون يورو لمدة 4 سنوات.

وأوضح أن المفاوضات بين الناديين لم تنته بعد، من أجل انتقال كسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكسكا الذي ينتهي عقده مع ليل، في 30 يونيو 2020، لعب 144 مباراة رسمية مع الفريق الفرنسي، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 7 آخرين.

يلعب كسكا البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الوسط، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي S.C. Braga B في الفترة من 2013 وحتى 2017، وأعير لنادي كوفيليا في 2017، قبل أن ينتقل لسبورتينغ براغا من نفس العام، ثم أعير لنادي ليل حتى انتقل إليه رسميا في 2017، ومنه لديغون الفرنسي (إعارة).