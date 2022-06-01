تقارير: منافسة بين الأهلي والاتحاد لضم طارق حامد لاعب الزمالك

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن ناديي الاتحاد والأهلي السعوديين لديهما رغبة في التعاقد مع لاعب نادى الزمالك المصري طارق حامد، للموسم الصيفي المقبل.

وكتب الإعلامي المصري ”عمر ربيع ياسين“ عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: “ اتحاد جدة، وأهلي جدة، يتنافسان على ضم طارق حامد“.

ورفض طارق حامد حتى الآن التجديد للزمالك، حيث أفادت مصادر قريبة من اللاعب أنه سافر إلى إسبانيا للكشف عن طبيعة إصابته، هل هي مزمنة أم لا بناءً على طلب اتحاد جدة.

وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، يوم 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة بالتساوي مع الهلال وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

ويعاني الأهلي من تراجع كبير في نتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 31 نقطة، قبل جولتين من النهاية.