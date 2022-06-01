ديب ينتصر

فائدة القهوة

الوحدة الإماراتي

عمران شرف

حظر أكياس البلاستيك

تركي آل الشيخ

الفايناليسما

أبناء سمير صبري
أظهر المزيد

رياضة

تقارير: منافسة بين الأهلي والاتحاد لضم طارق حامد لاعب الزمالك
تاريخ النشر: 01 يونيو 2022 20:58 GMT
تاريخ التحديث: 01 يونيو 2022 21:20 GMT

تقارير: منافسة بين الأهلي والاتحاد لضم طارق حامد لاعب الزمالك

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن ناديي الاتحاد والأهلي السعوديين لديهما رغبة في التعاقد مع لاعب نادى الزمالك المصري طارق حامد، للموسم الصيفي المقبل. وكتب الإعلامي

+A -A
المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن ناديي الاتحاد والأهلي السعوديين لديهما رغبة في التعاقد مع لاعب نادى الزمالك المصري طارق حامد، للموسم الصيفي المقبل.

وكتب الإعلامي المصري ”عمر ربيع ياسين“ عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: “ اتحاد جدة، وأهلي جدة، يتنافسان على ضم طارق حامد“.

2022-06-1-2

ورفض طارق حامد حتى الآن التجديد للزمالك، حيث أفادت مصادر قريبة من اللاعب أنه سافر إلى إسبانيا للكشف عن طبيعة إصابته، هل هي مزمنة أم لا بناءً على طلب اتحاد جدة.

وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، يوم 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة بالتساوي مع الهلال وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

ويعاني الأهلي من تراجع كبير في نتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 31 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play