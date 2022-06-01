تطورات مفاوضات النصر مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي النصر قدم عرضا ضخما للكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي الحالي.

وبحسب صحيفة ”Napoli today“ الإيطالية، فإن الحارس الكولومبى لديه عروض أيضا من ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، بالإضافة لعدة عروض من المكسيك، والنصر السعودي.

ينتهي عقد أوسبينا البالغ من العمر 34 عاما، مع نابولي بنهاية الشهر الجاري، حيث بات رحيله عن الفريق هو الأقرب في نهاية الموسم الحالي.

وبدأ أوسبينا مسيرته الكروية بالانضمام لنادي نيس الفرنسي في 2008، وانضم لآرسنال الإنجليزي في 2014، حتى أعير لنابولي في 2018 حتى انتقل لنفس النادي العام التالي.

وشارك ديفيد فريقه الإيطالي في 33 مباراة، استقبل خلالها 28 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 13 لقاء، وخاض خلال مسيرته 103 مباريات، استقبلت مرماه 96 هدفا، وخرج من 39 مباراة دون أهداف.

وتسعى الإدارة النصراوية لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم، حيث يعاني من تراجع كبير في نتائج هذا الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ودع المنافسة على جميع المسابقات.

وحاولت إدارة النصر سابقا الحصول على خدمات الكولومبي أوسبينا، وفشلت في التفاوض مع نابولي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في العقد وضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويذكر أن إدارة النصر حينها قدمت عرضا كبيرا، وهو راتب سنوي أعلى بكثير مما يحصل عليه في نابولي، وتقدر القيمة السوقية للحارس الكولومبي (5) مليون يورو.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفا 17 فوزا، 4 تعادلات، و7 هزائم.