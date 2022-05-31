أنباء عن اقتراب إيغالو من الرحيل عن الهلال

أشارت تقارير صحفية إلى أن النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال وهداف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يقترب من الرحيل عن حامل لقب الدوري السعودي.

وقال موقع ”فوتبول لايف“ إن المهاجم النيجيري البالغ من العمر 32 عامًا يمكن أن يرحل عن السعودية بنهاية الموسم الحالي ليخوض تحد جديد قبل اعتزاله.

ويعد الانتقال للعب في أمريكا الشمالية حلًا مناسبًا للمهاجم قبل أن يضع حدًا لمسيرته الطويلة، وذلك بعد فشله في قيادة منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر، إذ قرر الاعتزال دوليًا كذلك.

ويعتبر الانتقال لأحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين خيارًا مناسبًا لمهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي لعب أيضًا في: إسبانيا، وإيطاليا، والصين، والنرويج.

ويتصدر إيغالو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفًا قبل جولتين على النهاية، حيث يستمر عقده مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل.

وسجل إيغالو 10 أهداف مع الهلال و12 مع الشباب الذي انتقل منه للزعيم في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتعاقد الهلال مع إيغالو، في يناير/كانون الثاني الماضي، من منافسه المحلي الشباب، بينما انتقل الأرجنتيني لوسيانو فيتو في الاتجاه الآخر على سبيل الإعارة.

وانتقل إيغالو إلى الشباب، العام الماضي، بعدما لعب في أندية عديدة، منها: واتفورد، ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

ويتصدر الزعيم حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متفوقًا في المواجهات المباشرة على الاتحاد؛ صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

وتتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم، الزعيم أمام الفتح والفيصلي، والعميد أمام الاتفاق والباطن، يحتاج فيهما الاتحاد للفوز مع تعثر الهلال في أي منهما، كي يتوج باللقب، فيما يكفي الهلال الفوز في المباراتين دون النظر لنتائج الفريق القادم من جدة.

يذكر أن إيغالو شارك في 19 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 3 أخرى ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفًا، ويتقدم بفارق 4 أهداف عن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ومواطنه رومارينيو مهاجم الاتحاد.