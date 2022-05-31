النصر السعودي يتوصل لاتفاق مع المدرب لوسيان فافر لقيادة الفريق

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المدرب لوسيان فافر لتدريب الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، عبر حسابها على ”تويتر“، نقلا عن مصادرها، إنه يتبقى فقط توقيع المدرب بشكل رسمي.

وكان لوسيان فافر قد رفض مؤخرا العودة لمنصب المدير الفني لفريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، رغم أنه كان المرشح المفضل لدى الإدارة، ليواصل النادي بذلك البحث عن مدرب جديد للفريق.

وقال رولاند فيركوس مدير الكرة بمونشنغلادباخ، خلال الاجتماع السنوي للنادي مؤخرا، إن فافر أبلغ الإدارة بأنه ”لا يرغب في العمل في ألمانيا مجددا“.

وكان فافر، البالغ 64 عاما، قد تولى تدريب مونشنغلادباخ في الفترة ما بين 2011 و2015، كما درب فريقي هيرتا برلين وبروسيا دورتموند، وقد رحل عن دورتموند في ديسمبر 2020.

وتصدر فافر قائمة المرشحين لتدريب مونشنغلادباخ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن استغنى النادي عن خدمات أدي هوتر مع نهاية الموسم قبل أسبوعين.

نادي النصر السعودي يقدم عرضًا مغريًا للمدرب فافر https://t.co/rXTSn1MwPX pic.twitter.com/xpv3ktFJWO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وكان السويسري لوسيان فافر مرشحا لتدريب النصر قبل التعاقد مع ميغيل روسو العام الماضي.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن النصر سيتخذ قراره عقب نهاية الموسم أواخر الشهر المقبل، بشأن مصير مدربه الأرجنتيني الحالي ميغيل روسو.

وتقدم النصر بعرض إلى فافر لتدريب الفريق في الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، مقابل راتب سنوي يقدر بـ5 ملايين يورو، أي ما يعادل حوالي 20 مليون ريال، لحسم الصفقة.

ومن المقرر أن يستمر روسو في قيادة الإدارة الفنية لفريق الكرة بنادي النصر حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، إلا أن الإدارة بدأت مساعيها في التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر والهلال الوصيف، قبل جولتين على نهاية الموسم.