حكومة بوتسوانا تبحث التعاون مع نادي نيوكاسل للترويج للسياحة

أشارت تقارير صحفية من بوتسوانا، إلى أن الحكومة تبحث التعاون مع نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة للترويج للسياحة في البلاد.

وقالت صحيفة Mmegi Sport اليومية في بوتسوانا، إنه على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قليلة إلا أن وفدا من بوتسوانا بقيادة وزير التجارة والصناعة مموسي كغافيلا ووزير الشباب والرياضة والثقافة توميسو راكغاري زار إنجلترا مؤخرًا.

والتقى الوزيران بمديري نيوكاسل لمناقشة مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين. وأكد راكغاري أن الحكومة تستكشف شراكة مع نيوكاسل في محاولة للترويج للسياحة في البلاد وغيرها من المجالات ذات الصلة بالرياضة، موضحا ”لدينا مصلحة في الشراكة مع نيوكاسل“.

وأضاف ”توجد العديد من الفوائد التي قد تأتي من هذه الشراكة. يمكن أن تفيدنا من السياحة إلى التنمية الشعبية من بين أمور أخرى“.

وقال راكغاري إن العامل الرئيس فيما يتعلق بإبرام الصفقة هو التمويل، وأوضح ”هناك عمليات يجب اتباعها. حيث نحن الآن، جميع الوزارات لديها بعض الالتزامات. لقد قدمنا​​بالفعل بعض الالتزامات المالية؛ لأن الميزانية تمت الموافقة عليها في مارس في البرلمان. سيتعين علينا أن نرى كيف سنقوم بالتوفيق بين الميزانية التي لدينا في الوزارات المختلفة. إنها ليست مهمة سهلة“.

وقالت مصادر، إنه بمجرد الانتهاء من الصفقة، سيتم وضع علامة بوتسوانا التجارية على أكمام قمصان لاعبي نيوكاسل ولوحات الإعلانات في محاولة للترويج للسياحة في البلاد من بين أمور أخرى.

ومن المرجح أن تبدأ صفقة نيوكاسل في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز المقبل، ووفقًا للمصادر، استفادت العديد من الدول والشركات الدولية الكبيرة في السنوات الأخيرة من شعبية الأندية الإنجليزية للترويج لأنفسها.

وفي العام 2018، وقعت رواندا اتفاقية مع آرسنال أحد أكبر أندية الدوري الممتاز للترويج للسياحة. وتعني هذه الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات أن شعار ”قم بزيارة رواندا“ سيتم وضعه على أكمام قمصان آرسنال وتبلغ قيمة صفقة آرسنال ورواندا أكثر من 100 مليون بيزو.

وأعلن نيوكاسل يونايتد، الذي انهى الموسم في المركز 11 بالدوري، تعيين دان أشورث المدير الفني السابق للاتحاد الإنجليزي مديرا رياضيا للنادي بداية من الموسم المقبل.