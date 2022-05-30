المصادقة على صحة تسجيلات حامد البلوي وعبد الرزاق حمدالله

قال الصحفي السعودي عناد الرشيدي إنه تم المصادقة بصفة رسمية على صحة تسجيلات حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأكد أنه يتبقى إصدار قرار بكل ”شجاعة لا أكثر“.

وكتب الصحفي عناد الرشيدي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مضى 29 مايو ولم يصل أي رد ولا أي توضيح لكن التوضيح المهم أن التسجيلات تم المصادقة على صحتها بصفة رسمية، وما تبقى هو إصدار قرار بكل شجاعة لا أكثر.

وتقدمت إدارة النصر بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد، وحامد البلوي، وعبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع النصر وخلال ”الفترة المحمية“.

وفي أبريل الماضي أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في السعودية جدلا واسعا، بين جماهير النصر والاتحاد.

وتداولت حسابات نصراوية المقطع الصوتي المنسوب للاعب النصر السابق والاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد.

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي على أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لناد يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

وزعم مروجو المقطع الصوتي أنه لحمدالله والبلوي قبل مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي الموسم الماضي.

وفسخ نادي النصر عقد حمدالله وطالبه بدفع شرط جزائي بعدما أكد النادي العاصمي أنه يمتلك ما يثبت إخلال اللاعب ببنود التعاقد.

في حين اشتكى حمدالله، أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر وطالب بشطبه، إلا أن شكواه تم رفضها.

وبحسب الإعلامي سعود الصرامي، فإن وكيلا سابقا لحمدالله كان سرب لنادي النصر محادثات بينه وبين اللاعب ونادي الاتحاد بعد نشوب خلافات بينهم.

وقبل أيام نشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرا قالت فيه إن اتحاد القدم لن يتخذ قرارات في القضية التي رفعت ضد نادي الاتحاد، وذلك فيما يتعلق بالإداري حامد البلوي.

وأشارت إلى أنه لن تتم معاقبة البلوي لعدم كفاية الدليل الذي تم تقديمه، في حين أن الشق الذي يتعلق باللاعب عبدالرزاق حمدالله سيتم النظر فيه من قبل FIFA فقط.

التسجيلات مفربكة

وفي تعليق له على التسجيلات قال وليد الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”فيه تسجيل مفبرك، واللي سواه يعلمون أنه مفبرك، وجزء كبير ممن نشروه يعلمون أنه مفبرك، بدأت الدائرة القانونية في نادي الاتحاد توثق التغريدات من أجل تقديم دعوى للجهات المختصة“.

وأضاف: ”التسجيل واضح أنه مأخوذ وتم عمل مونتاج من أجل الإساءة لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي“.

وأوضح الفراج: ”عادة وفي السوشيال ميديا تُنشر أشياء مثل هذه، لكن هذا النوع من المعلومات والترويج يؤدي إلى هز ثقة المشجع بعدالة المسابقة وعدالة القرارات التي تتم ولو جينا بعد 20 سنة حنلاقي شخص يقول تذكر تسجيل اللبلوي وحمدالله؟“.

وواصل الفراج: ”هذه الأعمال وهذه المواد تؤدي إلى تشكيك الناس في المسابقة، الطريقة التي نشر فيها المقطع ليست بريئة، أتمنى من الجهات المعنية تحريك دعوى في هذا الملف“.

وأتم: ”إدارات الأندية الرسمية ليست لها علاقة بهذه النوعية من العمل، لأن هذا لا يعترف بتنافس شريف ولا غير شريف، لكن أنا ألوم الحسابات التي قامت بنشر هذا المقطع المخترع“.

وأكمل: ”القضية ليست ما حدث، ماذا سيحدث في المستقبل، أصلا فكرة تسجيل أي مكالمة هو عمل غير أخلاقي ما دام الطرف الثاني لا يعلم، هذا تصرف ليس له علاقة بالرياضة، هو عبارة عن تحريض، هذا تصرف خطير، أتمنى يكون فيه عبرة، حتى لا يجرؤ أحد للإساءة إلى المسابقة ونجومها“.

وختم الفراج: ”من يخترع الإشاعة يخترعها على المزاج العام، ما يفعله هؤلاء ليسوا أسوياء، هؤلاء يعانون مشاكل نفسية يفرغونها في القطاع الرياضي“.