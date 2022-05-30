تركي آل الشيخ: ألميريا سيتعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب (فيديو)

قال تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني اليوم الإثنين إن الفريق الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني سيتعاقد مع لاعبين سعوديين ومصريين في السوق الصيفي.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وهو يحتفل بكأس دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقال إن ألميريا سيتعاقد مع لاعبين من السعودية ومصر.

قلنا في ٣ سنين نصعد وجبناها في ٣ سنين والحمدلله ❤️🇸🇦🦁 pic.twitter.com/MCWc8Y1Pny — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 30, 2022

وقبل أيام قالت صحيفة ”الوئام“ إن سالم الدوسري لاعب الهلال تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، كما أنه يفكر بشكل جدي في الاحتراف ومغادرة الهلال حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى ألميريا.

لكن تركي آل الشيخ نفى الأخبار المتداولة عن اهتمام نادي ألميريا بالتعاقد مع سالم الدوسري، وكتب الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”‏معالي المستشار تركي آل الشيخ ينفي الأخبار التي تشير إلى اهتمام ألميريا الإسباني بلاعب ‎الهلال سالم الدوسري ويقول عن ما يتداول خبر كاذب“.

صعود ألميريا إلى الليغا

ويوم أمس الأحد نجح ألميريا في الصعود إلى الليغا، بعد غياب عن أضواء الليغا استمر 7 سنوات، بعد تعادله مع ليغانيس بنهاية مباريات الدرجة الثانية.

وخطف ألميريا التعادل من ليغانيس 2/2 ليحصل على المركز الأول المؤهل إلى النسخة المقبلة من الدوري الإسباني ليعود إلى الأضواء مرة أخرى بعد آخر نسخة له، العام 2016.

وبهذه النتيجة يرفع ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، رصيده إلى 81 نقطة، يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، والمؤهل مباشرة إلى الليغا.

وحتى الدقيقة 90 من اللقاءات كان ألميريا متعادلًا أمام ليغانيس 2-2 بينما كان بلد الوليد منتصرًا على هويسكا 3-0 وإيبار متعادلًا أمام ألكوركون سلبيًا، ما يعني صعود إيبار، وبلد الوليد، مباشرة، واحتلال ألميريا المركز الثالث، ولعب لقاءات السد رغم تعادله في النقاط مع منافسيه، لكن اللقاءات المباشرة معهم لم تكن في صالحه.

وسجل فريق ألكاركون هدفًا في أول دقيقة من الوقت بدل الضائع عبر جيوفاني زافينيو ليمنح ألميريا بطاقة الصعود المباشر، وبطولة دوري الدرجة الثانية.

وتفوق ألميريا على فريق بلد الوليد، الذي حصد 81 نقطة بعد فوزه على هويسكا 3-0، وذلك من خلال المواجهات المباشرة.

وعاد ألميريا لدوري الدرجة الأولى بعد غياب 7 مواسم، وكان آخر ظهور له، في موسم 2014-2015، حيث احتل المركز قبل الأخير، ونزل لدوري الدرجة الثانية.

وتتنافس على البطاقة الثالثة للصعود لدوري الدرجة الأولى أندية: إيبار، ولاس بالماس تينيريفي، وجيرونا، التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس، وتلعب لقاءات الفيصل من نصف نهائي ونهائي.