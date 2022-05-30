ميسي يعلق على مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم ويؤكد: قضيت عاما صعبا مع باريس سان جيرمان

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مواجهة منتخب بلاده أمام السعودية في دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

وقال ميسي في مقابلة على هامش انضمامه للمنتخب الأرجنتيني نشرتها صحيفة ”أوليه: ”المواجهة الأولى دائما مختلفة؛ بسبب التوتر، وأيضا سيكون هنالك بعض اللاعبين الذين سيلعبون لأول مرة، ولكنني أشعر بواجب الفوز، الفوز في المباراة الأولى مفتاح لكل ما يمكن أن يأتي بعد ذلك، المجموعة متحمسة ونحن نستعد بشكل جيد“.

رسميا.. تعيين ميسي سفيرًا للسياحة السعودية https://t.co/YXC8jzBcGW pic.twitter.com/SEyF39nON1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

وأضاف ميسي: ”المنافسون ليسوا منافسين سهلين، كأس ​​العالم كلها ستكون صعبة، مجموعتنا ليست سهلة“.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة المنتخب السعودي في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة على استاد لوسيل.

وتضم المجموعة أيضا المكسيك وبولندا.

وأكد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي، أنه مر عليه موسم صعب ولم يتخيل رحيله العام الماضي عن النادي الكتالوني.

وقال: ”إنه لمن دواعي سروري دائمًا المجيء إلى هنا. لقد قضينا وقتًا ممتعًا“.

وأضاف: ”لم أتخيل ما حدث بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا العام الماضي. الفرح بعد كل هذا القتال.. تحقيق شيء ما مع المنتخب الوطني، بعد الكثير من اللحظات الحزينة وخسارة أكثر من نهائي قاري وعالمي. كان صيفًا مختلفًا. اكتملت السعادة. وظننت أن كل شيء سيستمر بنفس الطريقة“.

وتابع ميسي: ”لكن حدث كل ما حدث وكان صعبًا. لقد كان عامًا صعبًا بصراحة. لم يكن من السهل التكيف. بعد قضاء عمر كامل في برشلونة جاء الانتقال ليس سهلًا؛ بسبب التقدم في السن“.

وأتم لاعب الأرجنتين: ”قلت دائمًا إنني في برشلونة لدي كل شيء. غادرت كطفل. عشت في برشلونة أكثر من الأرجنتين. كان الأمر جيدًا. لم يكن لدي أي خطط لتغيير أي شيء. كان التكيف مذهلًا. كنا خائفين من عدم قدرة اللاعبين الشبان على التكيف. يمرون بوقت سيئ مع التغيير. لقد تكيفوا بسرعة مع التغيير، يومًا بعد يوم. بالنسبة إلى أنتونيلا وبالنسبة لي، كان الأمر صعبًا“.

وانتقل ميسي قائد الأرجنتين البالغ من العمر 34 عاما من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية بعد نحو 20 عاما في صفوف النادي الكتالوني.

وأضاف بشأن التكيف في باريس: ”أتذكر أن اليوم الأول في المدرسة كان فظيعًا. قلنا ما الذي نفعله هنا، ما حدث.. الثلاثة منهم استثنائيون. يتفهم تياغو (نجله الأكبر) الموقف، ويحتفظ بالأشياء لنفسه. ولم يقل أي شيء. ماتيو هو نفسه، شخصية أخرى. يجعل العلاقات أسرع. وكان تشيرو يدخل المدرسة لأول مرة وكان أقل ما يقلقنا. سارت الأمور بشكل جيد للغاية، وهذا يطمئن كثيرًا ”.

طريقة لعب مختلفة

وأضاف ميسي: ”كان علي التعود على طريقة اللعب. لقد اعتدت طوال حياتي على اللعب بطريقة واحدة، والوصول إلى مكان تُرى فيه كرة القدم بطريقة مختلفة ومع زملائي الجدد في الفريق. كان هذا كل شيء جديدًا. علاوة على ذلك، أنا بدأت متأخرا لأنني وصلت متأخرا إلى النادي. في وقت لاحق، تعرضت لكدمة في الركبة. وأصبت بكوفيد بشدة. أعراض مثل السعال، التهاب في الحلق، حمى، لكنها تركتني مع مشاكل في رئتي… شهر ونصف دون أن أركض لأنها أثرت عليّ“.

وعن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا قال ميسي: ”مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا تجعلك غاضبًا لأنك لا تستطيع أن تكون هناك. الفريق الأفضل لا يفوز به دائمًا، إنها مواقف ولحظات محددة. الأكثر استعدادًا لمواقف المباراة يحسمها بالفوز. ريال مدريد، دون أن يسلب جدارة، لم يكن أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك فقد هزموا الجميع“.

وعن صيحات الاستهجان التي وجهتها جماهير سان جيرمان ضده قال ميسي: ”جديد بالنسبة لي. حالات مختلفة، لم يحدث لي هذا قط. بل على العكس تماما. الوضع وغضب الناس أمر مفهوم، بسبب الأداء. حدث ذلك مرة أخرى. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لباريس“.

المونديال الأخير

وعن كأس العالم 2022 قال ميسي: ”رأيت القرعة من منزلي. من الواضح أنه لا يوجد منافسون سهلون. نعلم من التجربة. في كأس العالم الماضية تصدرنا المجموعة لكن خرجنا مبكرا. المكسيك فريق صعب دائما وعودنا على الصعوبات ويلعبون جيدًا ولديهم مدرب يعرفنا جيدًا. سيكون الأمر صعبًا كما هو الحال مع بولندا“.

وعلق على فرص المنتخبات الكبرى في الفوز باللقب قائلا: ”فرنسا مثيرة للإعجاب. انتهى بهم الأمر إلى أن يصبحوا أبطالًا. صدمة بطولة أوروبا جعلتهم ينمون كفريق واحد. في كأس العالم هذه سيكونون مرشحًا مرة أخرى. أما ما حدث في إيطاليا فجنون. بعد فوزهم باليورو لم يشاركوا في كأس العالم، مع ما تعنيه إيطاليا في تاريخ نهائيات كأس العالم. إنه لأمر مخز، لدي زملائي وأصدقاء هناك“.

وعن مدربه ليونيل سكالوني أوضح: ”سكالوني يعطي أهمية كبيرة للجانب الدفاعي ولكن دون التوقف عن التفكير في الهجوم والذهاب للفوز بالمباراة. تراه في دوري الأبطال، في الدوريات، إبقاء الهدف عند الصفر يمنحك فرصًا للفوز بأي شيء المباراة أو المنافس. أصبح كل شيء تكتيكيًا، بدون مسافات“.

وأتم: ”أشعر بالراحة، عندما نجتمع معًا، يتدفق. الجميع يعرف دورهم وما يجب عليهم فعله على أرض الملعب لمحاولة الفوز. كن أجمل، أقبح. من الواضح أنني أحب اللعب بشكل جيد والاستحواذ على الكرة، نحن جاهزون. عندما يمتلك الفريق الوطني الكرة نلعب بشكل جيد“.

وعن اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر قال ميسي: ”قلت إنه بعد كأس العالم، كان علي إعادة التفكير في الأمور. لا أعرف. أفكر في هذا، ثم سأرى. انظروا إلى ما حدث الآن. لم أفكر مطلقًا في أنني سألعب في مكان آخر بخلاف برشلونة. يمكن أن تحدث أشياء كثيرة. كرة القدم متغيرة للغاية“.

وسبق أن تواجه منتخب الأرجنتين والسعودية مرة واحدة في مباراة رسمية وكانت في كأس القارات 1992 وفاز فيها منتخب الأرجنتين 3/1، وتقابلا في مباراة ودية في 2012 وتعادلا دون أهداف.

ونال منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم مرتين عامي 1978 و1986.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين أمام إيطاليا، يوم الأربعاء المقبل، في كأس أوروبا أمريكا الجنوبية التي تقام لأول مرة وتجمع بطل أمم أوروبا وكوبا أمريكا، وتقام على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

يشار إلى أن ميسي سجل 81 هدفا في 160 مباراة مع منتخب الأرجنتين، بحسب موقع ”transfermarkt“، بينها تسجيل 6 أهداف في 19 مباراة في كأس العالم، حيث وصل للنهائي في نسخة 2014 في البرازيل وخسر 0/1 أمام ألمانيا.