تركي العجمة: مباريات الدوري السعودي المقبلة ليست لضعاف القلوب (فيديو)

أعرب الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن حماسته الشديدة للجولتين المقبلتين في الدوري السعودي حيث سيتم فيهما حسم من سيحصد لقب البطولة بين الاتحاد والهلال.

وحقق الهلال فوزه العاشر في 11 مباراة بالتفوق 2-صفر على أبها، أمس، ليستغل خسارة الاتحاد 1-صفر أمام الطائي، ويتساوى معه في نفس الرصيد البالغ 61 نقطة، لكن ”الزعيم“ يملك الأفضلية في المواجهة المباشرة.

وسيضمن الهلال الاحتفاظ بلقب الدوري إذا فاز في آخر جولتين على الفتح والفيصلي، بينما سيحاول الاتحاد الفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر غريمه المتصدر الجديد.

وقال العجمة، عبر برنامجه الرياضي، مساء الأحد: ”في يومين مباريات الدوري السعودي ليست لضعاف القلوب، اللي قلبه رهيف لا يتابع الجولتين المتبقيتين والجولة التي انتهت فيها من الجنون ما فيها، وأقول اللي قلبه ضعيف لا يتابع“.

وأضاف: ”الدوري الآن يترنح يمينا ويسارا، حتى في مناطق الهبوط، فالدوري في الأيام المقبلة ليس لضعاف القلوب، سيناريو مجنون حدث أمس ما بين الهلال وأبها، والاتحاد ضد الطائي، الاتحاد في آخر 3 مباريات حصد نقطة واحدة من أصل 9 نقاط ممكنة وهذا أسوأ توقيت تفقد فيه نقاطا، في المقابل الهلال بعد فترة التوقف لعب عدة مباريات وأكملها بحصد نقاط أبها“.

وتابع: ”ولا أعرف لماذا يتهمني أحد بأنه يسعدني خسارة الاتحاد وكيف أقول لضيف مثلا هاجم الاتحاد، وسيأتي يوم ونرد على كل هذه الاتهامات“.

ويتبقى في الدوري السعودي جولتان فقط، والهلال إذا حقق الفوز فيهما فلن ينظر إلى نتائج نادي الاتحاد.

وإذا خسر الاتحاد مباراة واحدة من مباراتيه وفاز نادي الهلال في مباراة وحيدة فسيُحسم الدوري للهلال رسميًا.

المباراة الأولى للهلال ستكون أمام نادي الفتح صاحب المركز السادس، بعد ذلك سيخوض مواجهة ضد الفيصلي صاحب المركز الـ13، الذي سيحارب أمام ”الزعيم“ لحصد أي نقطة تساعده على البقاء وعدم الهبوط.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي، مساء الأحد، أن فريق الاتحاد لا يزال متصدرًا وفقا للائحة، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين جماهير الكرة السعودية.

📊 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة 28. pic.twitter.com/eviZTXzsAG — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 29, 2022

وحتى الآن لا يزال نادي الاتحاد في المركز الأول وفقا للائحة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص على أنه:

– في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي من البطولات المحلية التي تقام بنظام الدوري أو نظام المجموعات، فإنه يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، أي ما يعني حتى الجولة الـ29 من عمر الدوري السعودي بـ:

1- فارق الأهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه).

2- اللجوء إلى الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في البطولة.

3- الفريق الأعلى تصنيفا في بطولة الموسم الماضي.

وفي حالة استمرار التعادل بين الفريقين (الهلال والاتحاد) في عدد النقاط حتى نهاية الجولة الأخيرة للدوري سيتم تطبيق اللائحة التي تنص على أنه:

– في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي من البطولات المحلية التي تقام بنظام الدوري أو نظام المجموعات يتم تحديد المراكز النهائية في نهاية البطولة وفقا للتالي:

1- أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة في ما بينها.

2- أعلى فارق أهداف (ما له من أهداف ناقص ما عليه) في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة في ما بينها (دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض).

3 – الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة في ما بينها (دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض).