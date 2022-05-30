إدارة النصر السعودي تدرس تسويق موري والاستغناء عن أنسيلمو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، بدأت في فتح ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الاثنين، نقلا عن مصادرها، فإن ”إدارة نادي النصر لا ترغب في استمرار اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، حيث سينتهي مشواره مع الفريق مع نهاية عقد إعارته من الوحدة في يونيو المقبل“.

وأضاف التقرير ”بينما تسعى إدارة النصر للوصول إلى اتفاق مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري، لقبول فكرة تسويقه بنظام الإعارة، أو البيع المباشر في ظل بقاء موسم في عقده“.

وكان نادي النصر تعاقد مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة على سبيل الإعارة مع خيار التمديد لمدة موسم، بعد صراع قوي مع الاتحاد.

وخاض أنسيلمو، 19 مباراة مع نادي النصر خلال الموسم الجاري دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

واعتمد الأرجنتيني ميغيل روسو، مدرب نادي النصر على اللاعب البرازيلي في المباريات الأخيرة، إذ تحسن مستواه عن بداية الموسم، لكنه سيغيب عن مواجهة الحزم، يوم الـ18 من يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بسبب الإيقاف.

أما موري فقد انضم لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نادي فياريال الإسباني.

وكشفت عدة تقارير أخيرا عن سعي نادي فلامنغو البرازيلي لضم اللاعب.

وكان النصر، تعادل مع نظيره الأهلي بهدف لمثله، يوم السبت الماضي، على ملعب ”مرسول بارك“، بفضل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة الـ95.

تعادُل النصر جعل رصيده يرتفع إلى 55 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، وأصبح رصيد ”الراقي“ 31 نقطة في المركز التاسع.

أما نادي الحزم فقد هبط رسميّا من دوري المحترفين منذ أسابيع، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الرائد صاحب المركز الثالث عشر.