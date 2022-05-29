علي البليهي: الهلال لن يفرط في قمة الدوري السعودي

قال علي البليهي مدافع الهلال إن فريقه لن يفرط في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما انتزعها من غريمه الاتحاد قبل جولتين فقط من النهاية.

وحقق الهلال فوزه العاشر في 11 مباراة بالتفوق 2-صفر على أبها، ليستغل خسارة الاتحاد 1-صفر أمام الطائي، ويتساوى معه في نفس الرصيد البالغ 61 نقطة، لكن الفريق الملقب باسم ”الزعيم“ يملك الأفضلية في المواجهة المباشرة.

هدددددف!⚽

د55' الهدف الأول لـ الهلال عن طريق علي البليهي

الهلال 1 × 0 أبها#الهلال_أبها#SPL | #SSC pic.twitter.com/YpOYZC97i6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 29, 2022

وقال البليهي الذي افتتح التسجيل للهلال في الشوط الثاني بضربة رأس وقبل أن يضيف النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني قرب النهاية ”متصدرون. اللهم لك الحمد والشكر، ونحن نستحق ذلك“.

وأضاف للقناة الرياضية السعودية (SSC): ”كنا منشغلين في كأس العالم للأندية وبطولة آسيا، وبعد العودة تصدرنا.

”لم نفكر في أي شيء سوى الحصول على النقاط الثلاث، بغض النظر عما يحدث في المباراة الأخرى، ولم نكن نعرف النتيجة هناك خلال اللعب“.

وتابع مدافع الهلال: ”الآن عيوننا مفتحة، وتركيزنا سيكون منصبًا على الدوري، ولن نفرط في القمة… أُهدي هذا الهدف لجمهوري الذي كان غاضبًا مني بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة“.

" فوز مستحق اليوم، وكنا نفكر في كأس العالم للاندية وآسيا وعدنا وحصلنا على الصداره " علي البليهي – لاعب #الهلال#الهلال_أبها#SPL | #SSC pic.twitter.com/XijXuCSixJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 29, 2022

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

كما يمكن أن يتوج الهلال بلقب الدوري السعودي حال خسارة الاتحاد أمام الاتفاق والباطن، أو فوز كل فريق في مباراة في آخر جولتين.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي، في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.