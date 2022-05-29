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رياضة

جماهير الهلال تحتفل بخسارة الاتحاد أمام الطائي (فيديو)
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 20:50 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 21:15 GMT

جماهير الهلال تحتفل بخسارة الاتحاد أمام الطائي (فيديو)

احتفلت جماهير نادي الهلال بخسارة نادي الاتحاد أمام الطائي اليوم الأحد في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين. وعلى إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) تغلب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

احتفلت جماهير نادي الهلال بخسارة نادي الاتحاد أمام الطائي اليوم الأحد في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) تغلب الهلال 2/0 على ضيفه أبها، لكن جماهير الهلال وجهت أنظارها لملعب إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي حيث كانت مباراة الاتحاد والطائي لا تزال مستمرة.

وتابعت جماهير الهلال ما تبقى من مباراة الاتحاد والطائي قبل أن تحتفل بفوز الزعيم وخسارة العميد، ما يعني صعود الهلال لصدارة جدول الترتيب بفارق النتائج المباشرة.

ويملك كل من الهلال والاتحاد 61 نقطة من 28 مباراة لكن الهلال يتفوق في النتائج المباشرة حيث فاز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن فوز الهلال على الفتح والفيصلي يعني تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في التاريخ.

وفي المباراتين انتهى الشوطان الأولان بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 55 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها ماثيو بيريرا.

ووقع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة.

وسجل المهاجم الجزائري الأمير سعيود هدفا في الدقيقة 51، بتسديدة أرضية مستغلا كرة رائعة من زميله توبياس فيغيروا ليفوز الطائي 1/0 على الاتحاد.

وتتبقى لكل فريق مباراتان في الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يلعب الفتح والفيصلي، في حين من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق والباطن.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

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