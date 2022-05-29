جماهير الهلال تحتفل بخسارة الاتحاد أمام الطائي (فيديو)

احتفلت جماهير نادي الهلال بخسارة نادي الاتحاد أمام الطائي اليوم الأحد في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) تغلب الهلال 2/0 على ضيفه أبها، لكن جماهير الهلال وجهت أنظارها لملعب إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي حيث كانت مباراة الاتحاد والطائي لا تزال مستمرة.

🚨 فيديو للتاريخ "بعد نهاية مباراة أبها جمهور الهلال يبقى في الملعب حتى نهاية مباراة الطائي والاتحاد وبعدها احتفل بالصداره". 🔥💙pic.twitter.com/snpoxVaBxD — سينشي الهلالي ★ (@SINHfc) May 29, 2022

وتابعت جماهير الهلال ما تبقى من مباراة الاتحاد والطائي قبل أن تحتفل بفوز الزعيم وخسارة العميد، ما يعني صعود الهلال لصدارة جدول الترتيب بفارق النتائج المباشرة.

ويملك كل من الهلال والاتحاد 61 نقطة من 28 مباراة لكن الهلال يتفوق في النتائج المباشرة حيث فاز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن فوز الهلال على الفتح والفيصلي يعني تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في التاريخ.

وفي المباراتين انتهى الشوطان الأولان بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 55 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها ماثيو بيريرا.

ووقع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة.

وسجل المهاجم الجزائري الأمير سعيود هدفا في الدقيقة 51، بتسديدة أرضية مستغلا كرة رائعة من زميله توبياس فيغيروا ليفوز الطائي 1/0 على الاتحاد.

🗓 ٢٣ مايو: حامد البلوي بعد الخسارة أمام #الهلال: #الاتحاد سيتوج بالدوري السعودي .. وسنحتفل به مع جماهيرنا 🗓 ٢٩ مايو: الاتحاد يخسر الصدارة لصالح الهلال بعد خسارته أمام #الطائي#الطائي_الاتحاد #الاتحاد_الطايي #الهلال_ابها pic.twitter.com/cw6MMAHTXe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وتتبقى لكل فريق مباراتان في الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يلعب الفتح والفيصلي، في حين من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق والباطن.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.