ألميريا يخطف بطاقة الصعود للدوري الإسباني ويعود لليغا بعد غياب 7 سنوات

نجح نادي ألميريا في الصعود إلى الدوري الإسباني، بعد غياب عن أضواء الليغا استمر 7 سنوات، بعد تعادله مع ليغانيس بنهاية مباريات الدرجة الثانية، مساء اليوم.

وخطف ألميريا التعادل من ليغانيس 2/2 ليحصل على المركز الأول المؤهل إلى النسخة المقبلة من الدوري الإسباني ليعود إلى الأضواء مرة أخرى بعد آخر نسخة له، العام 2016.

وبهذه النتيجة يرفع ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رصيده إلى 81 نقطة، يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، والمؤهل مباشرة إلى الليغا.

Y finalmente ni este equipo ni esta ciudad se rindieron… ¡#AlmeríaEsDePrimera! 🏆 ¡CAMPEONES!

🔴⚪️ #EstoEsSoloElPincipio pic.twitter.com/lTWt8IPOSb — UD Almería (@U_D_Almeria) May 29, 2022

وحتى الدقيقة 90 من اللقاءات كان ألميريا متعادلًا أمام ليغانيس 2-2 فيما كان بلد الوليد منتصرًا على هويسكا 3-0 وإيبار متعادلًا أمام ألكوركون سلبيًا، مما يعني صعود إيبار، وبلد الوليد، مباشرة، واحتلال ألميريا المركز الثالث، ولعب لقاءات السد رغم تعادله في النقاط مع منافسيه، لكن اللقاءات المباشرة معهم لم تكن في صالحه.

وسجل فريق ألكاركون هدفًا في أول دقيقة من الوقت بدل الضائع عبر جيوفاني زافينيو ليمنح ألميريا بطاقة الصعود المباشر، وبطولة دوري الدرجة الثانية.

وتفوق ألميريا على فريق بلد الوليد، الذي حصد 81 نقطة بعد فوزه على هويسكا 3-0، وذلك من خلال المواجهات المباشرة.

وعاد ألميريا لدوري الدرجة الأولى بعد غياب 7 مواسم، وكان آخر ظهور له، في موسم 2014-2015، حيث احتل المركز قبل الأخير، ونزل لدوري الدرجة الثانية.

وتتنافس على البطاقة الثالثة للصعود لدوري الدرجة الأولى أندية: إيبار، ولاس بالماس تينيريفي، وجيرونا، والتي احتلت المراكز من الثالث للسادس، وتلعب لقاءات الفيصل من نصف نهائي ونهائي.