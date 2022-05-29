سيناريوهات تتويج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي

باتت مهمة نادي الاتحاد في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين معقدة للغاية بعد خسارة العميد 0/1 أمام الطائي في الوقت الذي حقق فيه نادي الهلال الفوز 2/0 على أبها، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من المسابقة.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي سجل المهاجم الجزائري أمير سعيود هدفًا في الدقيقة 51، بتسديدة أرضية مستغلًا كرة رائعة من زميله توبياس فيغيروا ليفوز الطائي 1/0 على الاتحاد.

ريمونتادا أعظم من #ريال_مدريد 🗓 11 فبراير: #الإتحاد متصدر الدوري السعودي بفارق 16 نقطة عن #الهلال 🗓 29 مايو: الهلال يتصدر بفارق المواجهات والإتحاد وصيف#الاتحاد_الطايي #الهلال_ابها pic.twitter.com/9C54tezsTS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وجمدت الخسارة رصيد نادي الاتحاد عند 61 نقطة من 28 مباراة، وهو نفس رصيد الهلال الذي انتزع الصدارة مع تبقي جولتين على النهاية، علمًا بأن اللقب ينحصر بين الفريقين.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

🗓 22 مايو 🗣 تركي الضبعان رئيس الطائي: "اللقاء القادم مع الاتحاد سنغير بوصلة الدوري".#الطائي ينتصر على #الاتحاد ويمنح #الهلال الصدارة#الهلال_ابها pic.twitter.com/xGDzypVtCT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وتتبقى لكل فريق مباراتان في الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يلعب الفتح والفيصلي، في حين من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق والباطن.

ويمكن للاتحاد الفوز باللقب، حال خسارة الهلال في أي مباراة في آخر جولتين مع فوز الاتحاد على الاتفاق والباطن.

ويحلم الاتحاد بإنهاء احتكار الهلال للقب، ويسعى للتتويج بلقب الدوري المحلي، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

