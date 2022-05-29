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رياضة

سيناريوهات تتويج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 20:43 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 21:10 GMT

سيناريوهات تتويج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي

باتت مهمة نادي الاتحاد في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين معقدة للغاية بعد خسارة العميد 0/1 أمام الطائي في الوقت الذي حقق فيه نادي الهلال الفوز 2/0 على

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

باتت مهمة نادي الاتحاد في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين معقدة للغاية بعد خسارة العميد 0/1 أمام الطائي في الوقت الذي حقق فيه نادي الهلال الفوز 2/0 على أبها، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من المسابقة.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي سجل المهاجم الجزائري أمير سعيود هدفًا في الدقيقة 51، بتسديدة أرضية مستغلًا كرة رائعة من زميله توبياس فيغيروا ليفوز الطائي 1/0 على الاتحاد.

وجمدت الخسارة رصيد نادي الاتحاد عند 61 نقطة من 28 مباراة، وهو نفس رصيد الهلال الذي انتزع الصدارة مع تبقي جولتين على النهاية، علمًا بأن اللقب ينحصر بين الفريقين.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال  للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وتتبقى لكل فريق مباراتان في الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يلعب الفتح والفيصلي، في حين من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق والباطن.

ويمكن للاتحاد الفوز باللقب، حال خسارة الهلال في أي مباراة في آخر جولتين مع فوز الاتحاد على الاتفاق والباطن.

ويحلم الاتحاد بإنهاء احتكار الهلال للقب، ويسعى للتتويج بلقب الدوري المحلي، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.
2022-05-28-3

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