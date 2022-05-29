محمد البسامي

ينسحب من الإسلام

سلاف فواخرجي

وجه ريان جيلر

هبة الدري

نهائي باريس

نبيلة مكرم

إنفلونزا الطماطم
أظهر المزيد

رياضة

سيناريوهات تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 20:23 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 20:50 GMT

سيناريوهات تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي

قفز نادي الهلال إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه 2/1 على أبها في الوقت الذي خسر فيه الاتحاد 0/1 أمام الطائي. وانتهى الشوط الأول في المباراتين بالتعادل

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قفز نادي الهلال إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه 2/1 على أبها في الوقت الذي خسر فيه الاتحاد 0/1 أمام الطائي.

وانتهى الشوط الأول في المباراتين بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الهلال هدفين بتوقيع علي البليهي، وديون إيغالو، في الدقيقتين 55 و80 على التوالي.

وسجل أمير سعيود هدف فوز الطائي على الاتحاد في الدقيقة 51.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

كما يمكن أن يتوج الهلال بلقب الدوري السعودي حال خسارة الاتحاد أمام الاتفاق والباطن، أو حال فوز كل فريق في مباراة في آخر جولتين.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

2022-05-28-3

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play