سيناريوهات تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي

قفز نادي الهلال إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه 2/1 على أبها في الوقت الذي خسر فيه الاتحاد 0/1 أمام الطائي.

وانتهى الشوط الأول في المباراتين بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الهلال هدفين بتوقيع علي البليهي، وديون إيغالو، في الدقيقتين 55 و80 على التوالي.

#الهلال يحتاج إلى الأنتصار في المباراتين ضد الفتح والفيصلي ويحسم الدوري السعودي رسميًا لصالحه من دون النظر لنتائج #الإتحاد #الهلال_ابها #الاتحاد_الطايي pic.twitter.com/2nmxEPSvk9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وسجل أمير سعيود هدف فوز الطائي على الاتحاد في الدقيقة 51.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

كما يمكن أن يتوج الهلال بلقب الدوري السعودي حال خسارة الاتحاد أمام الاتفاق والباطن، أو حال فوز كل فريق في مباراة في آخر جولتين.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.