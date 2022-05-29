بعد الفوز على أبها وخسارة الاتحاد أمام الطائي.. ماذا يحتاج الهلال للفوز بالدوري السعودي؟

انتزع نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من الاتحاد، بعد الفوز الذي حققه الزعيم بنتيجة 2/0 على أبها اليوم الأحد، في حين خسر الاتحاد 0/1 أمام الطائي.

ويمكن للهلال ضمان التتويج بلقب الدوري السعودي حال الفوز في آخر مباراتين دون النظر إلى نتيجتي مباراتي الاتحاد، حيث يتفوق الهلال في النتائج المباشرة (فاز 2/1 و3/1).

هدددددف!⚽

د55' الهدف الأول لـ الهلال عن طريق علي البليهي

الهلال 1 × 0 أبها#الهلال_أبها#SPL | #SSC pic.twitter.com/YpOYZC97i6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 29, 2022

وبعد شوط أول سلبي على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) سجل علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 55 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها ماثيو بيريرا.

ووقع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة.

وعلى إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي سجل المهاجم الجزائري أمير سعيود هدفا في الدقيقة 51، بتسديدة أرضية مستغلا كرة رائعة من زميله توبياس فيغيروا ليفوز الطائي 1/0 على الاتحاد.

ورفع هذا الفوز رصيد نادي الهلال إلى 61 نقطة من 28 مباراة، وهو نفس رصيد الاتحاد من نفس العدد من المباريات لكن الهلال يتقدم بفارق المواجهات المباشرة..

وتتبقى لكل فريق مباراتان في الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يلعب الفتح والفيصلي، في حين من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق والباطن.

أمير سعيود يفتتح التسجيل لفارس الشمال ⚽️ الطائي 1 × 0 الاتحاد#الطائي_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/5zmd9ciQpZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 29, 2022

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

التعاون ينجو من الهبوط

وضمن التعاون البقاء في دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل، بعد فوزه 1/0 على الفيحاء.

وسجل الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الوحيد في المباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 19.

ورفع الفوز رصيد التعاون إلى 32 نقطة من 28 مباراة في المركز العاشر، في حين يملك الفيحاء 34 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.