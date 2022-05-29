النصر والشباب يقدمان عرضين للتعاقد مع وهبي الخزري

كشفت تقارير صحفية أن ناديي النصر والشباب دخلا في مفاوضات مع التونسي وهبي الخرزي لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي للحصول على توقيعه في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحفية ”الوئام“ السعودية، فإن وهبي الخرزي تلقى بالفعل عرضين من الشباب والنصر، لكن عرض النصر يعد الأكثر جدية حتى الوقت الحالي.

هدف اليوم وربما العام! وهبي الخزري في مرمى أوكيدجا من مسافة بعيدة جدا 🔥 pic.twitter.com/PF1n1PKP9r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 30, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن الخرزي، البالغ من العمر 31 عامًا، لم يتخذ قراره بشكل نهائي حتى الآن في ظل وجود العديد من العروض الأوروبية له.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النصر تحركت بقوة خلال الفترة الأخيرة لإتمام الصفقة، وحاولت التوصل لاتفاق مع اللاعب على تفاصيل العقد والحصول على توقيعه خلال الميركاتو، الصيفي المقبل.

وينتهى عقد وهبي الخزري مع سانت إيتيان، في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

وتسعى إدارة نادي النصر للتفاوض مع مهاجم جديد استعدادًا للموسم الجديد، وتحسبًا لرحيل المهاجم الكاميروني فينيست أبوبكر الذي يملك عدة عروض أوروبية.

ويلعب وهبي الخزري مع سانت إيتيان، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب التونسي، منذ 2013، وتبلغ قيمته السوقية 4.5 مليون يورو.

ولعب الخزري لمنتخب التونسي 69 مرة، وسجل 24 هدفًا، بحسب موقع ”transfermarkt“، كما شارك اللاعب مع تونس في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية (2013، 2015، 2017، 2019)، وشارك في كأس العالم 2018.

ولعب الخزري لأندية: باستيا، وبوردو ورين، وسانت إيتيان، في فرنسا، وسندرلاند الإنجليزي، والموسم الحالي، سجل وهبي الخزري 10 أهداف في 32 مباراة مع سانت إيتيان.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن وهبي الخزري سجل 36 هدفًا، وصنع 24 في 182 مباراة مع باستيا، وسجل 37 هدفًا، وصنع 14 في 113 مباراة مع سانت إيتيان، وسجل 15 هدفًا، وصنع 15 في 64 مباراة مع بوردو، في حين سجل 11 هدفًا، وصنع 4 في 29 مباراة مع رين.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققًا 17 فوزًا، 4 تعادلات و7 خسائر.

وتعادل النصر مع نظيره الأهلي (1/1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، ضمن المنافسات الـ 28 من الدوري السعودي، أمس السبت.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر جولتين مع الحزم والفتح، علمًا بأن التتويج بلقب الدوري السعودي ينحصر بين الاتحاد والهلال.