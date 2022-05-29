فنربخشة يزاحم نادي الهلال على المهاجم الجزائري إسلام سليماني

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي فنربخشة التركي دخل في منافسة قوية مع نادي الهلال السعودي لضم المهاجم الجزائري إسلام سليماني لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ووفقا لموقع ”aspor“ التركي فإن فنربخشة يرغب بمنافسة الهلال للتعاقد مع الجزائري إسلام سليماني لاعب سبورتنج لشبونة في السوق الصيفي.

تقرير: الهلال السعودي يطلب رسميا ضم الجزائري إسلام سليماني https://t.co/5pq5o6bzcW pic.twitter.com/tujWqpvyBM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

يذكر أن المهاجم الجزائري تربطه علاقة سيئة بمدرب سبورتنغ لشبونه روبن أموريم، وصرح أن اللاعب الجزائري لم يعد في خططه هذا الموسم، كما قال إن سليمانى موضوع مغلق تماما بالنسبة له وسيقوم بمناقشة هذا الأمر مع الإدارة.

وسجل سليماني 8 أهداف وصنع هدفين في 28 مباراة الموسم الحالي، وبالمجمل لعب مع الفريق البرتغالي 123 مباراة سجل فيها 61 هدفا وصنع 16، في حين سجل سليماني 13 هدفا وصنع 7 في 47 مباراة مع ليستر سيتي، وسجل 8 وصنع 5 في 37 مباراة مع ليون.

ولعب سليماني مع فنربخشة وسجل له 5 أهداف في 25 مباراة كما لعب لموناكو وسجل له 9 أهداف وصنع 7 في 19 مباراة.

المحارب يمرض ولا يموت .. رأسية إسلام سليماني يمنح #الجزائر فوزا هاما خارج ملعبه أمام #الكاميرون ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2022#تونس_مالي #الجزائر_الكاميرون #تصفيات_كأس_العالم_2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/DOqcfjuILv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وذكرت مصادر صحفية سابقا أن إدارة الهلال أكدت على تمسكها بضم اللاعب خلال الموسم القادم حيث يرغب في الرحيل عن سبورتنغ لشبونة.

وترى إدارة الهلال أن سليماني سيكون مكسبا كبيرا للفريق فى حال إتمام الصفقة لما يتمتع به من مهارات وإمكانيات عالية فى الملعب.

ويرتبط سليماني بعقد مع سبورتينغ لشبونة حتى عام 2023، وانضم إليه في يناير الماضي بعد انفصاله عن أولمبيك ليون الذى انتقل إليه في2019 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي جواو غوميز من فلامنغو https://t.co/1hW7qmVNvu pic.twitter.com/eqZl7MCeI1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر للدوري وقبل 3 جولات على نهاية الموسم.

ويستعد الهلال، لمواجهة نادي أبها، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ28.

وبعد فوز الهلال على الاتحاد قبل أيام يحتاج الاتحاد‬⁩ لحصد 7 نقاط على الأقل في الجولات الثلاث المتبقية، بغض النظر عن نتائج الهلال، في حين يحتاج الهلال إلى حصد 9 نقاط مع تعثر الاتحاد (تعادل أو خسارة) في مباراة واحدة على الأقل.

وفي الجولات الثلاث الأخيرة من المقرر أن يلعب نادي الاتحاد مع الطائي والاتفاق والباطن، في حين من المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام أبها والفتح والفيصلي.