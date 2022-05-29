أسباب غياب فينسنت أبو بكر عن مباريات النصر السعودي الأخيرة

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب التي أدت إلى غياب الكاميروني فينسنت أبو بكر، نجم نادي النصر السعودي، عن مباريات الفريق الأخيرة، رغم عودته للتدريبات مع زملائه، وهو ما أثار التساؤل بين المشجعين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن ”الجهاز الطبي في النصر، فضل أمس، قبل مغادرة الفريق إلى الملعب لمواجهة الأهلي، عدم منح الكاميروني أبو بكر الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة، على الرغم من دخوله المعسكر، وتحديد عودته في مباراة الحزم المقبلة بالدوري بعد نهاية فترة التوقف التي تبدأ اليوم مع ختام الجولة الـ28“.

وكان أبو بكر تعافى من إصابته بتمزق في باطن أنسجة القدم، التي تعرض لها خلال لقاء منتخب بلاده أمام الجزائر في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وغاب على إثرها عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وكان فينسنت أبو بكر قد تألق وصنع هدفاً في فوز النصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في كلاسيكو الدور الأول من الموسم الرياضي الحالي.

ولكن أبو بكر غاب عن مباراة النصر والأهلي أمس، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم الأهلي بهدف عبدالرحمن غريب في الدقيقة 65، وأدرك النصر التعادل بهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا في الوقت بدل الضائع بالدقيقة 95.

ورفع النصر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.

وكان الإعلامي الرياضي سعود الصرامي طالب بكشف الغموض حول عدم مشاركة أبوبكر مع مباريات النصر.

وكتب الصرامي عبر حسابه على تويتر: ”حسابات نادي النصر في مواقع السوشيال ميديا تكشف بالصور ومقاطع الفيديو تواجد النجم الكاميروني أبو بكر في تدريبات العالمي يوميا يشارك بجدية، لكنه يغيب عن خوض المباريات؟ مدرج الشمس، الجمهور الرياضي، يطالب بكشف هذا الغموض“.

يذكر أن التعادل أمس لم يكن كافيًا بالنسبة إلى ”العالمي“، إذ خسر كل فرص المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما ابتعد عن الاتحاد بفارق 6 نقاط كاملة.

النصر صاحب الـ55 نقطة، تتبقى أمامه مباراتان، أي أنه لن يصل إلى أكثر من 61 نقطة، نفس رصيد الاتحاد.

ويتفوق الاتحاد على النصر، إذا ما تساوى الفريقان نقطيًا، في ظل المواجهات المباشرة التي حسمها ”العميد“، (3-1) و(3-0).

ويتقدم النصر بفارق نقطتين عن الشباب، الرابع، حيث أصبح تركيز فريق المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو على الحصول على المركز الثالث، المؤهل إلى كأس السوبر.