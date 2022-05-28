موقف الأهلي من الهبوط بعد التعادل مع النصر في الدوري السعودي

ازدادت الإثارة في صراع الهروب من الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما انتهت مباراتان بالتعادل 1-1، بفضل هدف في الوقت بدل الضائع في كل مباراة، اليوم السبت.

وتعادل الأهلي، الذي يتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط، مع النصر 1-1 بعدما استقبل هدفا من أندرسون تاليسكا في الدقيقة 95.

أما الفيصلي فاستقبل هدفا من الاتفاق في الدقيقة 93، ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراة مثيرة أيضا.

ففي الرياض، تقدم الأهلي بهدف عبد الرحمن الغريب في الدقيقة 64 وكان على أعتاب تحقيق فوزه الأول في أربع مباريات، لكن تاليسكا أدرك التعادل من ركلة حرة في الثواني الأخيرة.

وقبل جولتين من النهاية، عزز النصر موقعه في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويتقدم بنقطتين على الشباب، لكنه يتأخر بثلاث نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وتقدم الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 31 نقطة، وهو نفس رصيد الاتفاق، وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب المركز الـ12، لكن كل هذه الفرق قد تتراجع في الترتيب عندما يلعب التعاون، الذي يقبع في بداية منطقة الهبوط برصيد 29 نقطة، مع الفيحاء يوم الأحد.

وفي حالة فوز الأهلي في مباراته المقبلة ضد الرائد وتعثر التعاون غدا أمام الفيحاء فيضمن الأهلي البقاء في الدوري وعدم الهبوط.

ويتصدر الاتحاد الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، ويتبقى لكل منهما ثلاث مباريات على الوصول إلى ختام المسابقة.

رسميًا |

النصر يتعادل مع الأهلي.. ويفقد فرصة المنافسة على بطولة الدوري 📺 أهداف المباراة ⚽️ pic.twitter.com/rWhglbY4Ts — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022

كما أن التعادل لم يكن كافيًا بالنسبة إلى ”العالمي“، إذ خسر كل فرص المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما ابتعد عن الاتحاد بفارق 6 نقاط كاملة.

النصر صاحب الـ55 نقطة، تتبقى أمامه مباراتان، أي أنه لن يصل إلى أكثر من 61 نقطة، نفس رصيد الاتحاد.

ويتفوق الاتحاد على النصر، إذا ما تساوى الفريقان نقطيًا، في ظل المواجهات المباشرة التي حسمها ”العميد“، (3-1) و(3-0).

ويتقدم النصر بفارق نقطتين عن الشباب، الرابع، حيث أصبح تركيز فريق المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو على الحصول على المركز الثالث، المؤهل إلى كأس السوبر.