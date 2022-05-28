ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف تعادلا قاتلا من الأهلي

خطف فريق النصر تعادلا قاتلا من نظيره الأهلي، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري السعودي.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 64، بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليراوغ ببراعة ويسكنها الشباك.

الأهلي يفتتح التسجيل..

تمريرة هيثم وإنهاء غريب الأهلي يسجل الأفضلية ⚽ النصر 0 × 1 الأهلي#النصر_الأهلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/Sk9WyldQIC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022

وحاول لاعبو النصر قلب الأوضاع في الشوط الثاني بعدة هجمات قوية، ولكن وقف حارس الأهلي حائط صد أمام هجماتهم المتتالية.

ولكن في الدقيقة 95، سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا قاتلا من ركلة حرة مباشرة، ليضعها على يمين حارس الأهلي، الذي لم يستطع التعامل معها.

بالقاضية..النصر يعادل النتيجة

تسديدة تاليسكا تضيف لـ النصر هدف التعادل ⚽️ النصر 1 × 1 الأهلي#النصر_الأهلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/BgvY0I01VQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز النصر بنتيجة 2/1.

وفي عهد دوري المحترفين، التقى الأهلي والنصر 27 مرة، فاز كل منهما بـ9 مباريات بينما انتهت 9 مواجهات بالتعادل.

بهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، في حين وصل رصيد النصر للنقطة 55 محتلا المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، فرض الاتفاق تعادلا قاتلا على مستضيفه الفيصلي (1-1).

سجل هدف الفيصلي وليد الأحمد في الدقيقة 35، بينما تعادل نعيم السليتي للاتفاق بمجهود فردي في الدقيقة 93.

رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز 12 مؤقتا، ووصل الاتفاق إلى النقطة 31 في المركز العاشر مؤقتا.

وتسدل الستار على منافسات هذه الجولة غدا الأحد بأربعة لقاءات على رأسها مواجهة الهلال وضيفه أبها، كما يخرج الاتحاد لمواجهة الطائي، ويستضيف الفيحاء منافسه التعاون، ويلعب ضمك ضد الفتح.