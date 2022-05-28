الأهلي السعودي ينافس بوتافوغو البرازيلي على ضم برونو تاباتا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي اقتربت من الاتفاق مع البرازيلي برونو تاباتا، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وقال موقع ”A bola“ البرتغالي، من المتوقع أن يتم التعاقد بين الأهلي واللاعب البرازيلي في أي وقت للانضمام لصفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يواجه منافسة من قبل بوتافوغو البرازيلي لضم اللاعب.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لإجراء عملية إحلال وتجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، بهدف تحقيق نتائج طيبة الموسم المقبل ومصالحة الجماهير.

وكانت تقارير صحفية في وقت سابق، ذكرت أن الأهلي وسبورتنغ لشبونة على وفاق، وأيضا هناك رغبة من برونو تاباتا، للانتقال إلى لصفوف الفريق خلال فترة الموسم المقبل.

وكانت إدارة الأهلي قد حاولت ضم تاباتا في فترة الاتتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت الصفقة في اللحظات الأخيرة لعدم اكتمال الأوراق.

ويلعب تاباتا في مركز وسط الملعب، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي في 2014، وتبلغ قيمته السوقية حسب موقع “ترانسفير ماركت” 4 ملايين يورو.

وانضم برونو، البالغ من العمر 25 عاما، لصفوف سبورتنغ لشبونة في 2020، قادما من نادي بورتيمونينسي البرتغالي الذي انضم إليه في 2016.

ويعاني الأهلي السعودي هذا الموسم من سوء كبير في النتائج، حيث يحتل المركز العاشر، في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 30 نقطة، حيث تفرقه نقطة وحيدة عن مركز الهبوط.

الأهلي يسعى خلال الوقت الحالي لتقديم عرض رسمي للاعب صاحب الـ25 عامًا، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الراقي بداية من الموسم المقبل.