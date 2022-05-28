الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مرسول بارك مساء اليوم السبت المواجهة التي تجمع بين النصر وضيفه الأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري السعودي.

وتقام اليوم السبت أيضا مواجهة بين الفيصلي وضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبدأت الجولة بفوز الباطن على مضيفه الرائد بنتيجة 3/2 كما فاز الشباب على مضيفه الرائد بنتيجة 2/0.

ويسدل الستار على منافسات هذه الجولة غدا الأحد بأربعة لقاءات على رأسها مواجهة الهلال وضيفه أبها كما يخرج الاتحاد لمواجهة الطائي ويستضيف الفيحاء منافسه التعاون ويلعب ضمك ضد الفتح.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الأهلي مساء اليوم السبت، فإلى السطور القادمة:

🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

🏟 مرسول بارك بجامعة الملك سعود – الرياض

🗓 السبت 28 مايو

🕠 7:20 pm

⚽️ الجولة 28#الأهلي_النصر pic.twitter.com/iUyMdOG1NK — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 27, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مرسول بارك الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبدالله الغامدي بتقنية HD، وبصوت المعلق أحمد النفيسة بتقنية SD.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثالث برصيد 54 نقطة من خلال 17 فوزا و3 تعادلات وتلقى 7 خسائر، وسجل النصر 51 هدفا وتلقى 33 هدفا.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 12 مرة وتلقى 9 خسائر وسجل 36 هدفا وتلقى 39 هدفا.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز النصر بنتيجة 2/1.

أسلحة النصر

يسعى النصر للتمسك بآخر بصيص أمل في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم في ظل فارق السبع نقاط بينه وبين الاتحاد المتصدر.

ويأمل النصر بالفوز في لقاءاته الثلاث المتبقية بالدوري بداية من مواجهة الأهلي ثم لقاءي الحزم والفتح من أجل الوصول إلى 63 نقطة.

وينتظر النصر سيناريو شبه إعجازي يتمثل في حصد الهلال 4 نقاط فقط في آخر 3 لقاءات أمام أبها والفتح والفيصلي بجانب عدم فوز الاتحاد في آخر 3 لقاءات ضد الطائي والاتفاق والباطن.

ويعول النصر بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أمين بخاري، وأمامه رباعي خط الدفاع علي لاجامي وعبدالإله العمري وسلطان الغنام ومنصور الشمري.

ويقود خط الوسط أنسيلمو دي مورايس وبجواره عبدالمجيد الصليهم وعلى الأطراف جلال الدين مشاريبوف وخالد الغنام مع ثنائي الهجوم أندرسون تاليسكا وجوناثان رودريغيز.

"يحتاج 4 آلات حاسبة".. تعليق مثير من وليد الفراج عن إمكانية منافسة النصر على لقب الدوري السعودي (فيديو) https://t.co/I3wvcgq8C7 pic.twitter.com/chS8jCkwMJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

أوراق الأهلي

يعاني الأهلي تراجعا شديدا في النتائج خلال الموسم الحالي ويبدو في مركز بعيد تماما عن صراع المنافسة ولا يليق بتاريخ الفريق الأهلاوي.

ويعاني الأهلي بقيادة مدربه الأوروغواياني روبرت سيبولدي من غياب الكاميروني فرانك كوم للإيقاف.

ويعتمد سيبولدي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الربيعي، وأمامه رباعي الدفاع إزجان أليوسكي وعبد الباسط هندي ومحمد خبراني وعلي مجرشي.

ويقود خط الوسط فيليب برادريتش ومحمد المجحد وهيثم عسيري، مع ثلاثي الهجوم كارلوس إدواردو وعبدالرحمن غريب وعمر السومة.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون مهمة ومرتقبة بين النصر والأهلي لأنها مواجهة كلاسيكية لها أجواء خاصة ومميزة في الكرة السعودية.

وأشار إلى أن النصر سيكون تحت الضغط وصاحب الدوافع الأقوى للفوز لمواصلة المنافسة أو على الأقل الوصول للوصافة، مؤكداً أن الأهلي لديه عناصر صاحبة خبرات وسيلعب مباراة قوية.