فهد المطوع رئيس الرائد يأمر مدرب الفريق بإجراء تبديلات خلال مباراة الشباب بالدوري السعودي (فيديو)

قام فهد المطوع رئيس نادي الرائد السعودي بتصرف غريب مع البرتغالي برونو مارينيو مدرب الفريق المؤقت، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة.

وخسر الرائد أمام الشباب بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتأزم موقف الفريق في جدول الترتيب.

والتقطت كاميرات بعض الجماهير قيام فهد المطوع بتوجيه تعليمات وتوجيهات إلى البرتغالي برونو مارينيو لإجراء تبديلات على تشكيل الفريق، من خلال مساعد المدرب ثامر الناصر.

وقام ثامر الناصر بنقل تلك التعليمات إلى البرتغالي برونو مارينيو مباشرة، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلا وسخرية من مغردين عبر موقع تويتر.

🚨🚨🚨🚨🚨 للتاريخ؛ فهد المطوع رئيس الرائد يوجه المدرب المؤقت لإجراء تبديلات! 😳😳😳😳 pic.twitter.com/O4UXlXRqOm — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) May 27, 2022

وعين الرائد مدرب فريق درجة الشباب لديه البرتغالي برونو مارينيو، بعدما أقال مواطنه جواو بيدرو عقب خسارته من النصر 3-0، السبت الماضي، ثم خروجه بتصريح مثير للجدل هاجم فيه لاعبي الفريق واتهمهم بالتخاذل.

وسجل البرازيلي كارلوس جونيور هدفين في الشوط الأول ليمنح الشباب الفوز 2-صفر على الرائد المتعثر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

افتتح كارلوس التسجيل مبكرا بعد أن راوغ الحارس في الدقيقة الرابعة، ثم أفلت من الرقابة ليسدد كرة منخفضة داخل المرمى بالدقيقة 31.

وعزز الشباب موقعه في المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف النصر الثالث في الترتيب.

ويتصدر الاتحاد جدول الدوري ولديه 61 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال قبل ثلاث جولات من النهاية.

وخسر الرائد بذلك نصف مبارياته في الموسم، وتفصله نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.