رسميا.. تجديد عقد هيرفي رينارد مع منتخب السعودية حتى 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني حتى 2027.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو على موقعه على تويتر يستعرض إنجازات المدرب، كاشفا عن مدة التجديد بتوقيع رينارد على قميص كتب على ظهره ”2027“.

وتولى رينارد تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن رينارد البالغ من العمر 53 عاما قاد المنتخب السعودي في 23 مباراة، حقق فيها 15 فوزا، و6 تعادلات، وخسر مرتين.

وضمن منتخب السعودية مع رينارد التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدر الأخضر ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجمع المنتخب السعودي 23 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز 7 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة.

ويملك رينارد خبرة مميزة، حيث قاد منتخبات زامبيا وأنغولا وساحل العاج والمغرب وأنغولا في أفريقيا، كما تولى تدريب أندية اتحاد العاصمة الجزائر، وسوشو وليل الفرنسيين.

وعلى مستوى الألقاب، حقق رينارد لقبين فقط، وكانت في كأس أمم أفريقيا، مع زامبيا عام 2012، وساحل العاج في 2015.

وحال بقاء رينارد مع المنتخب السعودي حتى 2027، فإن المدرب الفرنسي سيكون قد أمضى أطول فترة تدريبية مع الأخضر، إذ إن أطول فترة له قضاها مع منتخب المغرب، وكانت بين عامي 2016 و2019، وقاد خلالها أسود الأطلس في 45 مرة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم يلاقي بولندا يوم السبت 26 نوفمبر، على أن يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيلاقي كولومبيا وفنزويلا والإكوادور استعدادا لكأس العالم 2022.