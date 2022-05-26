نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي جواو غوميز من فلامنغو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو غوميز لاعب نادي فلامنغو البرازيلي.

وقالت صحيفة ”BolaVip“ البرازيلية نقلًا عن بوابة ”FlaWeb“ إن الهلال سيدخل في مفاوضات مع نادي فلامنغو للتعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

🔥 ¡El sueño del pibe!🔥 João Gomes ingreso y en pocos segundos liquido el clásico entre Flamengo y Fluminense pic.twitter.com/37oJNpLskN — En el VAR (@EnElVar) May 23, 2021

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب سيكون حرًا في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن الهلال يريد التعاقد مع اللاعب بديلًا عن الكولومبي غوستافو كويلار.

ويلعب جواو غوميز، البالغ من العمر 21 عامًا، في مركز وسط الملعب، وبدأ مسيرته الشبابية مع نادي فلامنغو في 2017 حتى لعب مع الفريق الأول في 2020.

ولعب جواو مع فلامنغو 78 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا، وصنع 2، علمًا بأن عقده مع فلامنغو ينتهي، في ديسمبر 2025.

وتأهل فلامنغو إلى دور الـ61 في كأس الليبرتادوريس 2022 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، محققًا الفوز 5 مرات مقابل تعادل واحد.

وفي يناير الماضي، أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع ميشيل ديلغادو، لاعب نادي فلامنغو البرازيلي لمدة 3 سنوات، بدلًا عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي أنهت الإدارة عقده بالتراضي.

تقرير: الهلال السعودي يطلب رسميا ضم الجزائري إسلام سليماني https://t.co/5pq5o6bzcW pic.twitter.com/tujWqpvyBM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

ولعب ميشيل ديلغادو، بين عامي 2015 و2017، لأندية مونتي كريستو، وغويانيا، وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية، في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام أبها، والفتح، والفيصلي، في الجولات الثلاث من الدوري السعودي للمحترفين، في حين من المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام أبها، والفتح، والفيصلي.

ويوم الإثنين الماضي، أشعل نادي الهلال الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب 3/1 على مضيفه نادي الاتحاد في قمة الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

وبعد فوز الهلال في المباراة يحتاج الاتحاد‬⁩ لحصد 7 نقاط على الأقل في الجولات الثلاث المتبقية، بغض النظر عن نتائج الهلال، في حين يحتاج الهلال إلى حصد 9 نقاط مع تعثر الاتحاد (تعادل أو خسارة) في مباراة واحدة على الأقل.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، فاز الهلال 7 مرات على العميد، في حين تعادلا مرتين، وفاز الاتحاد مرة وحيدة.