قضاة قضية كنو: سعودي ومصري محكمان.. وبريطاني يرجح الحكم

استقر مركز التحكيم الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على المحكمين الثلاثة، الذين سيحسمون قضية محمد كنو بين ناديي الهلال والنصر.

وقررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين، كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا، 4 أشهر.

وألزمت الغرفة محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

تقرير: مركز التحكيم الرياضي يرفض النظر في طلب الهلال رفع الإيقاف عن محمد كنو https://t.co/6QpmkfYErq pic.twitter.com/6yk5UY1z4v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وأعلن الهلال رسميًا تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بقضية لاعب الوسط محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا عن المحكمين الثلاثة، حيث سيختار كل من ناديي الهلال والنصر محكما لكل طرف، على أن يختار مركز الاتحاد السعودي لكرة القدم محكما ثالثا من طرفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الهلال اختارت السعودي الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلا العصيمي محكما لها في قضية كنو أمام مركز التحكيم.

وأوضحت أن العصيمي أستاذ قانون في جامعة الملك عبدالعزيز ومحكم معتمد لدى المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“.

وعلى الجانب الآخر اختارت إدارة نادي النصر المصري الدكتور محمد عبدالرؤوف محكما لها.

عبدالرؤوف عضو في محكمة المنازعات الرياضية في دورتي الأولمبياد 2016 والشتوية 2018 ومحكم معتمد لدى المحكمة الرياضة الدولية ”كاس“.

وتم اختيار البريطاني ستيورات ماكينيس محكما مرجحا في القضية لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ويملك ستيورات ماكينيس ماجستيرا في القانون الرياضي وعمل في أكثر من 300 قضية لدى المحكمة الرياضة الدولية ”كاس“.

ويعد ستيوارت أحد المؤسسين لمحكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ قبل نحو 18 عاماً، وكان أحد المحكمين في قسم خاص للمحكمة أثناء دورة الألعاب الأولمبية 2012 التي تم تنظيمها في لندن، وهو البريطاني الوحيد من بين 12 محكماً.

كما كان شريكاً إدارياً لشركة محاماة دولية في لندن، ورئيساً لقطاعي تسوية المنازعات وفريق قطاع الرياضة، كما يعمل أستاذا زائرا في المعهد العالي للقانون بالعاصمة الإسبانية مدريد، وألقى ستيوارت دروسا للماجستير الخاص بالقانون الدولي للرياضات خلال الأعوام الماضية.

وطفت قضية كنو على السطح في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن فيه توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة الذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الأحد، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، الذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار“.