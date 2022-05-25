رسميًا.. بافيتيمبي غوميز عضوًا ذهبيًا لنادي الهلال السعودي

أصبح الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الهلال السعودي عضوًا ذهبيًا في ”الزعيم“.

وقام غوميز بتسديد رسوم العضوية الذهبية، ليصبح عضوا ذهبيا في نادي الهلال.

ونشر نادي الهلال صورة لغوميز داخل ملعب تدريب الفريق بصحبة فهد بن نافل رئيس النادي، وكتب عليها قائلا: (حضر لاعبًا.. وذهب عاشقًا ”بافيتيمبي غوميز“ عضوًا ذهبيًا في الهلال).

ويتواجد غوميز في الرياض حاليًا، حيث قام بمؤازرة الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي، يوم الإثنين الماضي، والذي انتهى بفوز الزعيم.

وانضم غوميز إلى النادي السعودي في أغسطس/ آب 2018، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير الماضي، ليعود إلى غلطة سراي التركي في تجربة احترافية جديدة.

وقاد المهاجم الفرنسي فريقه الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري المحلي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

وقد شارك في 153 مباراة مع ”الزعيم“ في كافة المسابقات، وساهم في 135 هدفا خلالها، وتوج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 هدفا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة التي حصدها الهلال بفوزه على أوراوا رد دايموندز الياباني في النهائي.

كما قاد الفريق للقب دوري أبطال آسيا العام الماضي بالفوز 2-صفر على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض، ولم يسجل في المباراة النهائية لكنه أحرز ستة أهداف خلال البطولة.

وتوج بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 24 هدفا مع الهلال البطل، كما أنه الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال آسيا والهداف التاريخي للفريق في الدوري والهداف التاريخي للنادي بين اللاعبين الأجانب.

وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي، كما لعب لناديي سانت إيتيين وأولمبيك ليون في فرنسا وغلطة سراي التركي.