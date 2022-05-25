تقرير: مركز التحكيم الرياضي يرفض النظر في طلب الهلال رفع الإيقاف عن محمد كنو

زعمت تقارير صحفية سعودية أن مركز التحكيم الرياضي رفض النظر في طلب الهلال رفع الإيقاف عن محمد كنو للتدابير الوقتية.

وقبل أيام قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين، كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا، 4 أشهر.

وألزمت الغرفة محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن مركز التحكيم الرياضي رفض النظر في طلب الهلال رفع الإيقاف عن محمد كنو للتدابير الوقتية، معللا ذلك بعدم وجود ضرر ولعدم كفاية الأسباب لرفع الإيقاف.

وأعلن الهلال رسميًا تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بقضية لاعب الوسط محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

وطفت قضية كنو على السطح في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن فيه توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة الذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الأحد، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، الذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار“.