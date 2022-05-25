أمل أخير لتخلص فهد المولد من عقوبة الإيقاف

كشفت مصادر من داخل نادي الاتحاد عن لجوء محامي فهد المولد إلى ”حل أخير“ للتخلص من عقوبة الإيقاف التي تطارد اللاعب في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة ”الوئام“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن المصادر أكدت أن محامي المولد يستعد لتقديم استئناف على قرار إيقافه من جانب لجنة الرقابة على المنشطات.

ويعتمد محامي المولد التقارير الطبية الخاصة باللاعب، والتي ترجح كفة المولد خاصة أنها موقعة من جانب طبيب نادي الاتحاد بسبب تلقيه العلاج.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت إيقاف لاعب نادي ‎الاتحاد السعودي فهد المولد رسميا، لمدة عام ونصف العام؛ بسبب تناوله مادة محظورة.

وشارك فهد المولد في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وكان نادي الاتحاد السعودي أعلن في مايو 2019 إيقاف اللاعب لمدة عام، عقب تلقيه إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يتضمن وجود مادة محظورة في عينة فهد المولد لاعب الفريق.

ووصل الخطاب وقتها أثناء مشاركة المولد مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وانضم المولد البالغ من العمر 27 عاما لنادي الاتحاد في 2011، ويعرف بسرعته العالية وقدراته الفنية الرائعة في حين أظهر هدوءه وذكاءه أمام المرمى.

وتلقى نادي الاتحاد متصدر الدوري هزيمة ثقيلة أمام الهلال بنتيجة (3/1) في الكلاسيكو الذي جمع بينهما، الاثنين الماضي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري المحترفين.

وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 61 ليظل متصدرا جدول الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل 3 جولات من نهاية الموسم الحالي.