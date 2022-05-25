"يحتاج 4 آلات حاسبة".. تعليق مثير من وليد الفراج عن إمكانية منافسة النصر على لقب الدوري السعودي (فيديو)

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي التي جمعت بين فريقي الاتحاد والهلال يوم الإثنين الماضي، وانتهت بفوز ”الزعيم“ (3-1)، حيث أشعلت قمة جدول ترتيب دوري المحترفين، مستبعدا في الوقت نفسه دخول النصر في حسابات المنافسة.

وقال وليد الفراج، عبر برنامجه ”أكشن مع وليد“: ”شاهدنا الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد والتصور كان بأن (العميد) يفوز ويختتم الدوري ويعلن تسمية نفسه بطلا لموسم 2022، لكن الهلال فاز وتأجل الموضوع وأصبح الفارق النقطي بينهما 3 نقاط، الدوري ولع مع آخر 3 جولات، الاتحاد (61 نقطة)، الهلال (58 نقطة)، النصر (54 نقطة)، ثم الشباب رابعا (50 نقطة)“.

https://twitter.com/ActionMa3Waleed/status/1529194512957964291?s=20&t=1JyJoM4M1kj-MLAxBlU-SQ

وأضاف: ”الأول والثاني أصبحا بين الاتحاد والهلال، بينما النصر لكي يدخل المنافسة يحتاج 4 آلات حاسبة فننسى الموضوع، والشباب الرابع وضمك ضمن الخامس ويسجل موسما تاريخيا له، وأي فريق لم يحرز 35 نقطة هو في مناطق الخطر يعني من المراكز السادس حتى الأخير“.

وتابع: ”الحزم هبط، والباطن يحاول أن يخرج من هذه الحسبة، والجولة المقبلة ستكون مباريات مثيرة جدا“.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة بطولة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الهلال بعد خسارة يوم الإثنين وقبل 3 جولات من النهاية.

ولكي يدخل النصر دائرة المنافسة مع الهلال والاتحاد، يحتاج إلى الفوز في مبارياته المقبلة، ضد كل من الأهلي والحزم والفتح، لكي يضع في رصيده 9 نقاط جديدة تصل به للنقطة (63).

وفي المقابل، ينتظر النصر أن يتعثر الاتحاد، في مبارياته المقبلة، ضد كل من الطائي، والاتفاق والباطن، بالخسارة في مباراتين والتعادل في لقاء آخر، حتى يجمع نقطة واحدة فقط، كما عليه انتظار سقوط الهلال، في مبارياته المقبلة، ضد كل من أبها، والفتح والفيصلي، بالخسارة في لقاء واحد والتعادل في مواجهة أخرى، حتى يكتفي بـ4 نقاط فقط.

ولا يزال لنادي الاتحاد الفرصة الأكبر لتحقيق اللقب في الجولات القليلة المتبقية قبل انتهاء المسابقة، حيث لا بديل عن الفوز في جميع المباريات المقبلة دون النظر إلى نتائج الهلال.

وفي حالة تساوي الهلال مع الاتحاد في عدد النقاط، فإنّ ”الزعيم“ سيكون البطل بسبب المواجهات المباشرة.

وبالتالي لا بديل للاتحاد عن حصد 9 نقاط في المباريات المقبلة، أو انتظار تعثر للهلال واتساع الفارق.