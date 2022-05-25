عدنان جستنيه: هناك مندسون بين جمهور الاتحاد ألقوا القوارير.. وسالم الدوسري هو من شوه جمالية المباراة (فيديو)

ألقى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، باللوم على سالم الدوسري، لاعب الهلال، بأنه من تسبب في أزمة إلقاء جماهير الاتحاد بعض القوارير عليه بسبب احتفاله أمامهم بالهدف الذي أحرزه في مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي، التي جمعت الفريقين، يوم الاثنين الماضي.

وشهدت مباراة الهلال والاتحاد خلافا، بين سالم الدوسري وجماهير الاتحاد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز وجوده في المركز الثاني، ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وقال جستنيه ”ما زلت أطلب من وزارة الرياضة أن يكون لها مراقبون وكاميرات لرصد ما يحدث، وأي سلوك غير رياضي مرفوض تماما.. ولكن حدثت الأزمة عندما قام الكابتن سالم الدوسري بالذهاب للاحتفال أمام جمهور الاتحاد“.

وأضاف ”هذه ليست أول مرة يفعلها سالم الدوسري مع جماهير الاتحاد وغيرهم، ثم يطلع بوجه بريء أمام الشاشة بأنه يعتذر وكأنه لم يفعل شيئا، وبالتالي أنت استفززت الاتحاد! وبالتالي علينا أن نعرف هل هذه الجماهير اتحادية أو أنه تم الاتفاق لكي يحدث ما حدث؛ لكي يتم توقيع عقوبات عليهم، المباراة كانت تسير بشكل جيد ولم يحدث أي خروج عن النص.. إن من قام بهذه الفعلة 3 أشخاص وهربوا“.

🗣 عدنان جستنيه ـ جدة :

رمي القوارير أمر مرفوض .. قام بها جمهور الاتحاد لما "سالم الدوسري" راح لهم واستفزهم.

الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/gRHpamDpCl — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 24, 2022

وأردف ”لجنة الانضباط عليها اتخاذ قرار قانوني نظامي بمجرد أن ترى هذه الحركات تتكرر مع جمهور الاتحاد أكثر من مرة والسبب ليس جمهور الاتحاد ولكنهم مندسون، وهي تحدث خصوصا في المباريات المهمة، وقاموا بها قبل مواجهة النصر ثم الآن قبل مواجهة مهمة ضد الباطن، ومن شوه هذه الجمالية هو سالم الدوسري مع احترامي وتقديري له.. وكان سجل هدفا رائعا فلماذا لجأ لما فعله“.

وكانت صحيفة ”الرياضية“، أشارت إلى أن مراقب مباراة الاتحاد والهلال، رصد في تقريره رمي جماهير ”العميد“ تسع عبوات مياه.

وأشارت ”حمل التقرير تدوين ثماني عبوات مياه، رمتها جماهير الاتحاد على سالم الدوسري، لاعب الهلال، بعد الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة الـ65، وعبوة أخرى، تم قذفها في وقت آخر من المباراة على لاعبي الهلال“.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم حرمت نادي الاتحاد من حضور جماهيره مباراة الفريق أمام النصر، فبراير الماضي، وغرَّمته 31.250 ريالًا بسبب إلقاء جماهيره عبوات مياه في أثناء المباراة أمام الفيصلي في الجولة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

إن (طنش) مراقب المباراة هذه اللقطات كما (طنشها) مخرج المباراة فيجب أن يخضع للتحقيق والتدقيق .. أما إن كان قد دونها فلا عذر للجنة الانضباط .. مباراة الاتحاد أمام الباطن في حفر الباطن .. نقطة آخر السطر!. pic.twitter.com/1jKt8RfI3X — ناصر الجديع (@naljedai) May 24, 2022

من جانبه، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على ”تويتر“، إنه ”سيتم نقل مباراة الاتحاد ضد الباطن من جدة لحفر الباطن والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري وبحضور جماهيري، بسبب قيام جماهير الاتحاد برمي قوارير في الملعب بعد أن دوّن مراقب المباراة ذلك في تقريره“.

كما أوضح القانوني دكتور أيمن الرفاعي ”لجنة الانضباط في المادة الـ39 أعطِي لها الخيار في تجديد العقوبة أو تخفيفها، وإذا أرادت تخفيفها للمصلحة العامة والدوري، التتويج قد تلجأ له وتكتفي بالغرامة المالية، وهذا الخيار للجنة وفقا للائحة والظروف المحيطة“.

ويضرب فريق الاتحاد موعدا في مباراته المقبلة مع الطائي، مساء يوم الأحد الموافق الـ29 من مايو، في إطار الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.