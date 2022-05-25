مدرب أوروغواي ينصح جوناثان رودريغيز بالرحيل عن نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروغواياني جوناثان رودريغيز، لاعب نادي النصر السعودي، ما زال يسعى بشدة للعودة إلى الدوري المكسيكي في أقرب وقت ومغادرة ”العالمي“.

وذكر موقع ”FutBOL TOTAL“ الإسباني، وفقا لمصادره، أن رودريغيز هو الذي تواصل مع ناديه السابق كروز أزول للعودة مرة أخرى رغبة في استعادة مهاراته التهديفية.

وقال المصدر إنه بالرغم من تواصل جوناثان مع الأندية المكسيكية إلا أن ناديي كروز أزول ومونتيري لم يتواصلا مع اللاعب، حتى الآن، بل إن اللاعب هو الذي تقدم بطلب للعودة إلى الدوري المكسيكي مجددا.

وتحدث مدرب منتخب أوروغواي، دييغو ألونسو، مع رودريغيز ونـصحه بالعودة للعب في المكسيك، حتى يفكر في ضمه للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وصرحت تقارير صحفية سابقا أن جوناثان يرغب في العودة للمكسيك من جديد، إذ إنه لم يشعر بالسعادة والارتياح مع فريق النصر، وإنه يعيش فترات سيئة مع الفريق السعودي.

سحبة جوناثان " الماجدية " 👌🏽

إكمال رايعة من الفراشة البيتي مارتينيز #النصر_الرايد pic.twitter.com/dEZgETXXsZ — عبدالـمجيد بن طـالب (@Majeed_Taleb) May 21, 2022

وكتبت صحيفة ”Esto“ الإسبانية في وقت سابق أن رودريغيز تحول من هداف الكرة المكسيكية للاعب يفتقد للتهديف حاليا مع النصر.

وسبق لجوناثان، البالغ من العمر 28 عاما، اللعب لكروز أزول المكسيكي في 2019، قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2022.

وأصبح رودريغيز خارج حسابات منتخب أوروغواي بسبب فترته السيئة مع النصر؛ ما يهدد بإمكانية حرمانه من المشاركة مع الفريق في كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير جوناثان عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن هناك تقارير تشير إلى اقتراب رحيل المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر عن النصر، وحال حدوث ذلك، فإن “العالمي” لن يفرط في خدمات مهاجمه الأوروغواياني بسهولة.

ومن المقرر أن تشارك أوروغواي في المونديال، الذي يقام في الفترة من الـ21 من نوفمبر وحتى الـ18 من ديسمبر ضمن المجموعة الثامنة بجانب البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

وقبل المونديال سيخوض المنتخب بضع مباريات ودية يستهلها في الثاني من يونيو المقبل أمام المكسيك، ثم مع الولايات المتحدة بعدها بثلاثة أيام، فيما يواجه جامايكا في الـ11 من يونيو.

ويستعد النصر، لمواجهة نظيره الأهلي، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس المحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول المحترفين، برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 30 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الحالي.