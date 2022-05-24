اشتباكات وتبادل ضرب بين لاعبي الكويت الكويتي وجبلة السوري بكأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

شهد مباراة نادي الكويت وجبلة السوري في الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الآسيوي، أحداثًا مؤسفة بعد نهاية المباراة بين اللاعبين.

وفشل نادي الكويت في التأهل إلى الدور الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي 2022 لكرة القدم بعد تعادله مع جبلة السوري 0/0 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وعقب انطلاق صافرة الحكم اندلعت اشتباكات بين اللاعبين، خاصة أن اللعب توقف لفترة طويلة بسبب سقوط عبي الفريق السوري على الأرض طوال أحداث اللقاء.

اشتباكات وتبادل ضرب بين لاعبي الكويت الكويتي وجبله السوري في كأس الإتحاد الآسيوي.#الكويت_جبلة pic.twitter.com/NJRrogTngs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وفي المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ودّع نادي الكويت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد تعادله مع جبلة السوري 0/0 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

المجموعة الأولى التي ينشط فيها ”الكويت“ وتقام منافساتها في عُمان، وخاض فيها الأخير مباراة متقدمة، من مساء أمس، أمام جبلة السوري، فاز السيب العُماني (6 نقاط) على الأنصار اللبناني الأخير (1) برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة الأخيرة.

وترشحت أندية السيب العُماني والعربي الكويتي والرفاع الشرقي كمتصدرين للمجموعات “الأولى والثانية والثالثة” – على الترتيب -، بينما ذهب المقعد الرابع في نصف نهائي منطقة غرب كأس الاتحاد الآسيوي إلى نادي الرفاع البحريني.

وترشح الرفاع البحريني بصفته أفضل فريق احتل المركز الثاني خلال دور المجموعات المكون من 3 مباريات، برصيد 6 نقاط رغم تعرضه للخسارة في الافتتاح بنتيجة 2/3 أمام العربي في الكويت.

وتفوق الرفاع بفارق نقطة عن الكويت الكويتي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بسبب تعادله مع جبلة السوري في الجولة الأخيرة.

كما تفوق الرفاع بفارق نقطتين عن تشرين السوري الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة خلف الدفاع الشرقي.