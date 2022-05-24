فلاديمير حارس الفيحاء عن شعوره بالخوف أمام الهلال: أنا لا أخاف إلا من زوجتي (فيديو)

تحدث فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، عن تتويج فريقه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الهلال، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ في جدة.

وقاد الحارس الصربي الفيحاء للفوز بالبطولة الأولى في تاريخ النادي، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، إذ أحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الوقت الأخير من الشوط الأول، وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، لتمتد بعدها المباراة للأشواط الإضافية وصولا إلى ركلات الترجيح.

وقال فلاديمير عن شعوره قبل مواجهة الهلال: ”لم أخف بالطبع ولم أخش أي شيء فقط أخاف من زوجتي“.

وأضاف: ”في حياتي أخذ الأمور من كل الاحتمالات كل مباراة أستعد لها كل شهرين من المباراة إذا وضعت هذه المباراة بعقلك ممكن تحلم أثناء المباراة بما تريد أن يحدث وقد يحدث، وكنت واقعيا جدًا عندما قلت أننا سننتصر بالكأس ولدي ما يكفي من الخبرة ينبغي فقط أن تثق بنفسك“.

وانتقل الحارس البالغ من العمر 38 عاما، إلى الفيحاء في الصيف الماضي قادما من بارتيزان الصربي، وتمكن في موسمه الأول من تحقيق لقب كأس الملك على حساب الهلال.

ولعب ستويكوفيتش بمسابقات عديدة في صربيا والبوسنة، إضافة إلى فرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان وكذلك إنجلترا وإسرائيل، قبل أن ينتقل إلى السعودية مع الفيحاء.

وحقق ستويكوفيتش السوبر البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة في 2008، وكذلك لقب الدوري الصربي 4 مرات، إضافة إلى 4 نسخ لكأس صربيا أيضا، وفي إسرائيل توج بالكأس.

وبذلك ضمن الفيحاء للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح ذلك اللقب في الكأس هو الأول للفيحاء في تاريخ النادي.

فيما فشل الهلال في تحقيق لقبه العاشر ليظل متعادلا مع غريمه الاتحاد في عدد البطولات.

يذكر أن الأهلي هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 13 مرة.