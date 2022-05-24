الشباب السعودي يسعي للتعاقد مع كسكا نجم ليل.. ويضم محمد عيسى من نجران

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي ‏الشباب السعودي ترغب في التعاقد مع البرتغالي كسكا، لاعب نادي ليل الفرنسي.

وقال سعد السبيعي، الصحفي في جريدة ”اليوم“، بحسب ما نقله عن مصادر خاصة، إن نادي الشباب قدم للاعب البرتغالي عرضا بلغت قيمته 12 مليون يورو لمدة 4 سنوات.

وأوضح أن المفاوضات بين الناديين لم تنته بعد، من أجل انتقال كسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكسكا الذي ينتهي عقده مع ليل، في 30 يونيو 2020، لعب 144 مباراة رسمية مع الفريق الفرنسي، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 7 آخرين.

يلعب كسكا البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الوسط، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي S.C. Braga B في الفترة من 2013 وحتى 2017، وأعير لنادي كوفيليا في 2017، قبل أن ينتقل لسبورتينغ براغا من نفس العام، ثم أعير لنادي ليل حتى انتقل إليه رسميا في 2017، ومنه لديغون الفرنسي (إعارة).

محمد عيسى

كما أعلنت إدارة الشباب اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب محمد عيسى، لمدة 5 أعوام، قادما من نجران، لتدعيم صفوف الفريق ابتداء من الفترة الصيفية المقبلة.

ويُعد المدافع البالغ من العمر 20 عاما، أولى صفقات الفريق الشبابي، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ50 نقطة، حصدها من 14 انتصارا، 8 تعادلات، و5 خسائر.