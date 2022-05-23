حامد البلوي: مارسيلو غروهي فقد وعيه في مباراة الهلال والاتحاد

كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد تطورات الحالة الصحية للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بعد إصابته أمام الهلال اليوم الإثنين في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال حامد البلوي لبرنامج ”أكشن مع وليد“: ”إصابة الحارس غروهي عبارة عن كدمة بالرقبة واللاعب فقد وعيه لمدة دقيقة.. الأمور طيبة واللاعب لا يعاني كسورا“.

لهم اشهر يتوعدون بحجازي ولما رجع عطب غروهي pic.twitter.com/LFEqN3pXgO — ‏ فالكون (@iFalcon10) May 23, 2022

وأصيب غروهي بعد التحام خاطئ مع زميليه زياد الصحفي وأحمد حجازي، اضطر على إثرها الحارس إلى الخروج على سيارة صغيرة وشارك مكانه راكان النجار في الدقيقة 45+7 من الشوط الأول.

لقطة إصابة غروهي حارس الاتحاد وخروجه من ملعب الكلاسيكو مع نهاية الشوط الأول 🏟#الاتحاد_الهلال #SPL | #SSC pic.twitter.com/8k8YkOcYTw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2022

وأضاف البلوي: ”كان يجب إيقاف اللعب بعد حالة إغماء الحارس غروهي،“، وتابع المدير التنفيذي للعميد: ”لدوري اتحادي وسنحتفل مع جمهورنا نحتاج 7 نقاط ولن ننظر في نتائج الهلال“.

فوز مثير للهلال

وأشعل الهلال الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب 3/1 على مضيفه نادي الاتحاد في قمة الجولة الـ27 من المسابقة.

وبعد فوز الهلال في المباراة يحتاج الاتحاد‬⁩ لحصد 7 نقاط على الأقل في الجولات الثلاث المتبقية، بغض النظر عن نتائج الهلال، في حين يحتاج الهلال إلى حصد 9 نقاط مع تعثر الاتحاد (تعادل أو خسارة) في مباراة واحدة على الأقل.

واحتسب الحكم السعودي محمد الهويش ضربة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على يانغ هيون سوو مدافع الهلال داخل منطقة الجزاء.

وسجل البرازيلي زومارينيو ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 32، ليتقدم الاتحاد 1/0.

واستغل البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا لاعب الهلال التحاما خاطئا بين مارسيلو غروهي حارس الهلال وزميليه زياد الصحفي وأحمد حجازي ليسدد الكرة في المرمى في الدقيقة 42.

ولعب سلمان الفرج الكرة لأوديون إيغالو الذي مررها برأسه لزميله سالم الدوسري ليضعها بتسديدة رائعة في مرمى الاتحاد ليتقدم الهلال 2/1 في الدقيقة 66.

وقضى الهلال على أمل الاتحاد في تحقيق الفوز بعدما سجل له ميشيل دي أوليفيرا هدفا ثالثا في الدقيقة 69 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 58 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في مختلف المسابقات المحلية والخارجية فاز الهلال 7 مرات على العميد، في حين تعادلا مرتين، وفاز الاتحاد مرة وحيدة.