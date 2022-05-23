المباريات المتبقية لناديي الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

اشتعل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز الذي حققه نادي الهلال، بطل الموسمين الماضيين، على المتصدر نادي الاتحاد اليوم الإثنين في قمة مباريات الجولة الـ27.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، قلب نادي الهلال تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 3/1 بفضل هدفين من البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا، وهدف من سالم الدوسري.

وفي الجولات الثلاث الأخيرة المتبقية من المقرر أن يلعب نادي الاتحاد مع الطائي والاتفاق والباطن، في حين من المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام أبها والفتح والفيصلي.

وبعد فوز الهلال في المباراة يحتاج الاتحاد‬⁩ لحصد 7 نقاط على الأقل في الجولات الثلاث المتبقية، بغض النظر عن نتائج الهلال، في حين يحتاج الهلال إلى حصد 9 نقاط مع تعثر الاتحاد (تعادل أو خسارة) في مباراة واحدة على الأقل.

وكان الاتحاد سيضمن التتويج بلقب الدوري السعودي لو فاز بفارق هدفين على الهلال، لكن الزعيم أبقى على المنافسة على أشدها بعدما كرر فوزه على الاتحاد.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 32 بهدف من ضربة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الكوري الجنوبي يانغ هيون سوو.

وأنهى الهلال الشوط الأول متعادلا 1/1 بهدف سجله ميشيل دي أوليفيرا مستغلا سوء تفاهم بين الحارس مارسيلو غروهي، وزياد الصحفي، وأحمد حجازي.

وإلى جانب الهدف تلقى الاتحاد ضربة قوية بخروج الحارس مارسيلو غروهي للإصابة وإشراك راكان النجار، وبدا أن هذا التغيير كان نقطة تحول في المباراة.

ولعب سلمان الفرج الكرة لأوديون إيغالو الذي مررها برأسه لزميله سالم الدوسري ليضعها بتسديدة رائعة في مرمى الاتحاد ليتقدم الهلال 2/1 في الدقيقة 66.

وبعد نحو 4 دقائق قضى الهلال على أمل الاتحاد في تحقيق الفوز بعدما سجل له ميشيل دي أوليفيرا هدفا ثالثا بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

سالم الدوسري لاعب #الهلال بهدفه في #الاتحاد ساهم في (10) أهداف خلال مواجهات الـ5 الكبار في دوري المحترفين سجل (6) أهداف بجانب (4) تمريرات حاسمة #كلاسيكو_السعودية #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/uvaVF6DA3N — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 58 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق.

وحقق الهلال الفوز الثامن على الاتحاد في آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، في حين تعادلا مرتين، وفاز الاتحاد مرة وحيدة.

ويأمل الاتحاد في الحفاظ على الصدارة وإنهاء احتكار الهلال للقب، ويسعى للتتويج بلقب الدوري المحلي، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.