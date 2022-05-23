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رياضة

بعد فوزه على الاتحاد.. ماذا يحتاج الهلال للفوز بالدوري السعودي؟
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 20:35 GMT

بعد فوزه على الاتحاد.. ماذا يحتاج الهلال للفوز بالدوري السعودي؟

أشعل نادي الهلال الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب 3/1 على مضيفه نادي الاتحاد في قمة الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أشعل نادي الهلال الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب 3/1 على مضيفه نادي الاتحاد في قمة الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

وبعد فوز الهلال في المباراة يحتاج الاتحاد‬⁩ لحصد 7 نقاط على الأقل في الجولات الثلاث المتبقية، بغض النظر عن نتائج الهلال، في حين يحتاج الهلال إلى حصد 9 نقاط مع تعثر الاتحاد (تعادل أو خسارة) في مباراة واحدة على الأقل.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) احتسب الحكم السعودي محمد الهويش ضربة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على يانغ هيون سوو مدافع الهلال داخل منطقة الجزاء.

وسجل المهاجم البرازيلي زومارينيو ضربة الجزاء بنجاح وسددها على يسار عبدالله المعيوف حارس الهلال في الدقيقة 32، ليتقدم الاتحاد 1/0.

واستغل البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا لاعب الهلال التحاما خاطئا بين مارسيلو غروهي حارس الهلال وزميليه زياد الصحفي وأحمد حجازي ليسدد الكرة في المرمى في الدقيقة 42.

واضطر الاتحاد إلى إجراء تبديل اضطراري بإخراج الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وإشراك راكان النجار في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

ولعب سلمان الفرج الكرة لأوديون إيغالو الذي مررها برأسه لزميله سالم الدوسري ليضعها بتسديدة رائعة في مرمى الاتحاد ليتقدم الهلال 2/1 في الدقيقة 66.

وقضى الهلال على أمل الاتحاد في تحقيق الفوز بعدما سجل له ميشيل دي أوليفيرا هدفا ثالثا في الدقيقة 69 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 58 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق.

وفي الجولات الثلاث الأخيرة من المقرر أن يلعب نادي الاتحاد مع الطائي والاتفاق والباطن، في حين من المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام أبها والفتح والفيصلي.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في مختلف المسابقات المحلية والخارجية فاز الهلال 7 مرات على العميد، في حين تعادلا مرتين، وفاز الاتحاد مرة وحيدة.

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ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

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