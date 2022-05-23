إصابة مارسيلو غروهي وخروجه في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي (فيديو)

تعرض نادي الاتحاد ومدربه الروماني كوزمين كونترا لضربة قوية في الشوط الأول من مواجهة منافسه القوي الهلال، اليوم الإثنين، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بعد التحام خاطئ مع زميليه زياد الصحفي وأحمد حجازي، اضطر على إثرها الحارس للخروج على سيارة صغيرة وشارك مكانه راكان النجار في الدقيقة 45+7 من الشوط الأول.

لهم اشهر يتوعدون بحجازي ولما رجع عطب غروهي pic.twitter.com/LFEqN3pXgO — ‏ فالكون (@iFalcon10) May 23, 2022

تقدم الاتحاد بهدف من ضربة جزاء سجلها المهاجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل البرازيلي الآخر ميشيل دي أوليفيرا للهلال بتسديدة رائعة في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.

ويحتاج الاتحاد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التتويج باللقب قبل 3 جولات من النهاية، بينما يتأجل الحسم حال فوز الهلال أو تعادله.

لقطة إصابة غروهي حارس الاتحاد وخروجه من ملعب الكلاسيكو مع نهاية الشوط الأول 🏟#الاتحاد_الهلال #SPL | #SSC pic.twitter.com/8k8YkOcYTw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2022

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات آخرها موسم 2008/2009، ويحتل الهلال صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجا بالدوري السعودي برصيد 17 مرة منها آخر نسختين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل مواجهتهما.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في 3 مواجهات.

وفي آخر ثلاث جولات من الدوري السعودي، سيلعب الاتحاد أمام الطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام أبها، والفتح، والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد يوم 15 مايو، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم 23 مايو، بعد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.