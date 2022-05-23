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رياضة

إصابة مارسيلو غروهي وخروجه في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 19:12 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 20:20 GMT

إصابة مارسيلو غروهي وخروجه في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي (فيديو)

تعرض نادي الاتحاد ومدربه الروماني كوزمين كونترا لضربة قوية في الشوط الأول من مواجهة منافسه القوي الهلال، اليوم الإثنين، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعرض نادي الاتحاد ومدربه الروماني كوزمين كونترا لضربة قوية في الشوط الأول من مواجهة منافسه القوي الهلال، اليوم الإثنين، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بعد التحام خاطئ مع زميليه زياد الصحفي وأحمد حجازي، اضطر على إثرها الحارس للخروج على سيارة صغيرة وشارك مكانه راكان النجار في الدقيقة 45+7 من الشوط الأول.

تقدم الاتحاد بهدف من ضربة جزاء سجلها المهاجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل البرازيلي الآخر ميشيل دي أوليفيرا للهلال بتسديدة رائعة في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.

ويحتاج الاتحاد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التتويج باللقب قبل 3 جولات من النهاية، بينما يتأجل الحسم حال فوز الهلال أو تعادله.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات آخرها موسم 2008/2009، ويحتل الهلال صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجا بالدوري السعودي برصيد 17 مرة منها آخر نسختين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل مواجهتهما.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في 3 مواجهات.

وفي آخر ثلاث جولات من الدوري السعودي، سيلعب الاتحاد أمام الطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام أبها، والفتح، والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد يوم 15 مايو، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم 23 مايو، بعد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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