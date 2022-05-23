ماذا يحتاج الأهلي لكي يبتعد عن مناطق الهبوط في الدوري السعودي؟

يعيش النادي الأهلي موقفا متأزما بعدما تعادل للمرة الـ12 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم عندما سجل هدفا وتلقى مثله في الشوط الأول أمام ضيفه أبها، أمس الأحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر متأخرا بفارق أربع نقاط عن أبها صاحب المركز السادس.

ولا يمتلك الأهلي سوى 30 نقطة من 27 مباراة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وقال الإعلامي الرياضي تركي العجمة، خلال برنامجه ”كورة“: ”الأهلي رسميا في دائرة الخطر الحقيقية، كنا نقول سابقا الأهلي قريب وخايفين عليه ولكن بعد مباراة الأمس أصبح في دائرة الخطر والجولات المقبلة ليس بها مزاح ولا لعب بالنسبة للفريق“.

وأشار إلى أن الفريق الجداوي بحاجة لحصد 4 نقاط من الـ9 المتبقية ليضمن البقاء في دوري المحترفين السعودي، حيث سيرتفع رصيده إلى 34 نقطة وهو كما يؤكد رصيد الأمان وعدم الهبوط للفريق.

وأوضح العجمة ”الأهلي في أزمة ومسؤوليه وإعلامه وجمهوره يدرك ذلك تمامًا، لديه 9 نقاط في الملعب يحتاج منها 4 على الأقل ليصل إلى 34 نقطة وهو الرصيد الذي يُعتقد أنه خط الأمان للبقاء في دوري المحترفين هذا الموسم“.

فيما قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ”الأهلي أحد أركان الكرة السعودية ومن الكبار ولا يكون في هذا المكان ولا يدخل في هذه التصفية، الوضع صار خطرا“.

ويدخل الأهلي في معترك قوي مع عدد من الأندية في مبارياته المقبلة ضد النصر والرائد والشباب، إذ إنه بحاجة لتحقيق نتائج أفضل من التعاون والفيصلي والباطن تحديدا لتجنب الهبوط.

ويعيش الأهلي أسوأ أوقاته فيما على العكس جاره الاتحاد، إذ يتصدر الدوري وقد يحسم اللقب لصالحه مساء اليوم الإثنين في حال لم يخسر أمام الهلال في الكلاسيكو على ملعب الجوهرة المشعة، لأن عدم الخسارة ستضمن له على الأقل بقاء فارق الـ6 نقاط لصالحه مع الفريق العاصمي قبل 3 جولات من النهاية.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ61 نقطة ويطارده الهلال بـ55، ويأتي النصر ثالثا بـ54 ثم الشباب رابعا بـ50، ويتنافس الأخيران على المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال آسيا 2023.