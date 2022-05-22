ترتيب الدوري السعودي: الأهلي يتعادل للمرة 12.. والطائي يبتعد عن الهبوط بالفوز على الفتح

تعادل الأهلي للمرة 12 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم عندما سجل هدفًا وتلقى مثله في الشوط الأول أمام ضيفه أبها، اليوم الأحد.

وسجل التونسي سعد بقير قائد أبها هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب خطأ فادح من المدافع محمد خبراني الذي مرر الكرة إلى بقير ليفتتح التسجيل في الدقيقة 37.

لكن البرازيلي كارلوس إدواردو أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة قبل الأخيرة بعد تمريرة رائعة في العمق من محمد المجحد إلى عبد الرحمن غريب الذي مرر إلى إدواردو ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر متأخرًا بفارق 4 نقاط عن أبها صاحب المركز السادس.

الطائي يهزم الفتح ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق الطائي انتصارًا ثمينًا 2-1 على مضيفه الفتح ليبتعد عن منطقة الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسجل مختار علي الهدف الأول للطائي بتسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

وأدرك الفتح التعادل في الدقيقة 70 عبر تسديدة رائعة من أيمن الخليف من داخل منطقة الجزاء.

لكن علي أرسل تمريرة عرضية إلى البرازيلي جوميز دينر الذي أرسل تسديدة قوية من مدى قريب استقرت في المرمى في الدقيقة 79.

وكان الطائي في المركز 14 أول مراكز الهبوط قبل المباراة، لكن فوزه رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع متأخرًا بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن الفتح قبل 3 جولات على النهاية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: