طرابزون يرفض عرض الهلال السعودي لضم دجانيني تافاريس

كشفت صحيفة ”Sabah“ التركية، أن مسؤولي نادي طرابزون سبور التركي رفضوا عرض الهلال السعودي، الذي تقدموا به لضم مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، مهاجم الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”طرابزون رفض عرض الهلال البالغ 6 ملايين يورو لشراء عقد دجانيني“.

وأضافت: ”طرابزون سبور لن ينظر في أي عرض يقل عن 8 ملايين يورو للاعب الموجود ضمن خطط الفريق للموسم المقبل“.

💰 Trabzonspor, Al Hilal'in Djaniny Semedo için 6 milyon Euro'luk teklifini reddetti. Abdullah Avcı'nın gelecek sezon planlarında yer alan golcü için 8 milyon Euro'nun altında bir rakamın yönetim tarafından kabul edilmeyeceği öğrenildi. pic.twitter.com/vmabtNonfK — Sabah Spor (@sabahspor1) May 22, 2022

وكانت صحيفة ”Takvim“ التركية، أشارت مؤخرا إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا من أجل إقناع نادي طرابزون بالتخلي عن خدمات دجانيني تافاريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصحيفة التركية أكدت على أن الهلال قدم عرضًا وصل إلى 6 ملايين يورو، من أجل ضم اللاعب، والنادي التركي يفكر في العرض المقدم من الزعيم.

وكان تافاريس أحد أبرز اللاعبين في صفوف النادي الأهلي السعودي، قبل أن يرحل عن صفوفه في أكتوبر 2020، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليقوم بفسخ عقده.

نجم الرأس الأخضر انتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي طرابزون التركي، ليقدم معه مستوى مميزا للغاية، ويصبح واحدًا من أفضل نجومه.

واستطاع دجانيني، البالغ من العمر 31 عامًا، مع الأهلي، تسجيل 32 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في 56 مباراة في كل المسابقات الرسمية.

ويرتبط دجانيني بعقد مع طرابزون، يمتد حتى صيف 2023، ما يعني اقترابه من دخول الفترة الحرة مع فريقه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستهدف الهلال تدعيم قائمته بقوة للموسم المقبل، إذا ما تم تعليق عقوبة المنع من التسجيل صيف 2022، إثر القرارات الصادرة في أزمة محمد كنو.

وسيواجه نادي الهلال على ملعب الجوهرة المشعة نظيره الاتحاد، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتاج الهلال إلى الانتصار على الاتحاد من أجل تقليص فارق النقاط بينهما إلى 3 نقاط قبل 3 جولات من ختام الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد قبل مواجهة الفريقين غدا.

يذكر أن نادي الهلال، توج بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ويسعى للحفاظ عليه للموسم الثالث على التوالي هذا الموسم.