وليد الفراج يرد على متابع انتقد إشادته بنادي الهلال (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على متابع وجه له تغريدة ينتقده فيها بسبب إشادته الدائمة بنادي الهلال السعودي عن باقي الأندية.

وبعث المشجع رسالة للفراج عبر تويتر برنامجه ”أكشن مع وليد“، قائلا: ”أما آن لك أن تخجل من دفاعك الدائم عن الهلال“.

ليرد الفراج قائلا: ”إذا أنت تكره الهلال فما دخلي أنا.. هل تشجيع الهلال أو الإشادة به شيء يغضب الله؟.. بعض الجمهور ربنا يصبرهم على أنفسهم وصلوا لمرحلة (التندة فكت)“.

وكان الفراج قد دخل في سجال مع الناقد الرياضي محمد العنزي في البرنامج بشأن من وصل لكأس العالم للأندية أولا، حيث قال العنزي: ”لما نقول النصر أول عالمي في آسيا ليه حساسية عند إخوانا الهلاليين هذا واقع، والهلال أيضا ذهب للعالمية مرتين“.

فيما قال الفراج: ”الهلال جاب الآسيوية وغيره ما جابها فكيف يكون الأمر واحد، ما صرفه الهلال صرفه غيره والنتيجة 2 -0 آسيا، النصر انصرف عليه الكثير والدعم الحكومي هو الأساس والباقي كريمة شرفية“.

محمد العنزي: الأولوية دائمًا تاريخية بعدها تروح للعالمية بمليار .. لماذا هذه الحساسية من الهلاليين؟ #وليد_الفراج: اللي صرفه #الهلال صرفه غيره والنتيجة 2 -0 آسيا ..#النصر انصرف عليه الكثير والدعم الحكومي هو الأساس والباقي كريمة 🧁 شرفية ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/jasxJFT0db — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 21, 2022

وكان فريق النصر السعودي قد حقق الفوز على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي ”دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

بهذه النتيجة، احتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز العاشر في الترتيب برصيد 30 نقطة.

وواصل فريق النصر الانتصارات كما حدث في آخر جولتين، للاقتراب من وصافة الترتيب خلف الاتحاد المتصدر، والهلال الوصيف برصيد 55 نقطة مع مباراة أقل.

وكان النصر حقق فوزا كبيرا على الشباب في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدفين ليصل العالمي إلى النقطة 51.

بينما يسعى الاتحاد متصدر دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للتغلب على غريمه الهلال حامل اللقب، الذي يعاني من هزة بعد خسارة لقب كأس الملك قبل ثلاثة أيام، بفارق هدفين أو أكثر في مباراتهما، غدا الاثنين، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة لنيل لقب البطولة لأول مرة منذ 13 عاما.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 61 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على الهلال قبل مواجهتهما يوم الاثنين، وسيؤدي انتصار أصحاب الأرض بفارق هدفين أو أكثر لحسم اللقب لصالحهم قبل ثلاث جولات على النهاية بفضل المواجهات المباشرة بعد فوز الهلال 2-1 في مواجهة الفريقين بالدور الأول.