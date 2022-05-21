ترتيب الدوري السعودي.. النصر يسقط الرائد بثلاثية.. وهبوط الحزم بعد خسارته أمام الاتفاق

حقق نادي النصر فوزا ثمينا على حساب نظيره الرائد، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سجل الهدف الأول للنصر سلطان الغنام في الدقيقة الثامنة، وأضاف الثاني البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 75، وتكفل غونزالو مارتينيز بتسجيل الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة 30 في المركز العاشر.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 61 نقطة متقدما بست نقاط على الهلال قبل مواجهتهما يوم الاثنين.

بتسديدة رائعة سلطان الغنام يفتتح التسجيل للنصر ⚽️ الرائد 0 × 1 النصر#الرائد_النصر⁩

⁦#SPL⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/3HsMgUWH6L — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022

ويتفوق النصر تاريخيا على الرائد في دوري المحترفين، حيث التقيا في 28 مباراة، فاز العالمي في 22 لقاء، وخسر لقاء وحيدا، وتعادلا 5 مرات.

وسجل لاعبو النصر 66 هدفا، في المقابل استقبلت شباكهم 16 هدفا.

هبوط الحزم

وفي مباراة أخرى، هبط الحزم إلى الدرجة الثانية بعد خسارته الكبيرة 5-2 أمام مضيفه الاتفاق في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم السبت.

وتوقف رصيد الحزم عند 17 نقطة في المركز الأخير متأخرا بفارق 11 نقطة عن الأمان قبل ثلاث جولات من النهاية.

وقفز الاتفاق إلى المركز التاسع وله 30 نقطة متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.

ومنح روبن كايسون التقدم للاتفاق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وبعد ذلك بنحو 12 دقيقة انفرد كوايسون بالمرمى ومرر الكرة إلى أمين يونس وقت خروج الحارس لملاقاته ليضعها زميله في الشباك.

وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، لكن حكم الفيديو المساعد أكد أن كوايسون لم يكن في موقف تسلل.

وقلص سلطان عبود الفارق للحزم بتسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وحسم الاتفاق انتصاره بهدفين مبكرين بعد الاستراحة، إذ جعل نعيم سليتي النتيجة 3-1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد ذلك بدقيقتين أضاف سليتي الهدف الثاني بتسديدة مباشرة رائعة.

وحصل الحزم على ركلة جزاء نفذها آولا جون بنجاح في الدقيقة 77، قبل أن يختتم أحمد الغامدي أهداف الاتفاق في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 61 نقطة متقدما بست نقاط على الهلال قبل مواجهتهما يوم الاثنين.