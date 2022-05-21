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رياضة

تجنيس إدميلسون جونيور نجم الدحيل يقف عقبة أمام رغبة النصر السعودي في ضمه
تاريخ النشر: 21 مايو 2022 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2022 16:20 GMT

تجنيس إدميلسون جونيور نجم الدحيل يقف عقبة أمام رغبة النصر السعودي في ضمه

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت بقوة في مفاوضات مع البلجيكي إدميلسون جونيور، لاعب فريق الدحيل القطري، لضمه بداية من الموسم المقبل. وقالت

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت بقوة في مفاوضات مع البلجيكي إدميلسون جونيور، لاعب فريق الدحيل القطري، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية، إن هناك مصادر أكدت أن الإدارة الرياضية في قطر يرغبون في تجنيس إدميلسون للمشاركة مع منتخب قطر في كأس العالم 2022.

ووفقا للتقارير السابقة، فإنه يصعب انضمام اللاعب البلجيكي لصفوف النصر في حالة تجنيسه، حيث سيكون من المستحيل رحيله عن صفوف الدحيل.

ويلعب جونيور في مركز وسط الفريق، ويبلغ 28 عاما، يلعب لنادي الدحيل القطري منذ 2018، قادما من نادي ستاندرلييغ البلجيكي.

وشارك إدميلسون النادي القطري في تسجيل 44 هدفا وصنع 38 آخرين، خلال 113 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وبدأ مسيرته مع نادي سيراين في 2003، وفي 2005 انتقل إلى HFC Hoei، وانتقل لستاندرلييغ في 2006، ثم احترف في سينت ترويدن في 2012.

ويعاني النصر من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، حيث ودع المنافسة على جميع المسابقات، مع احتلال المركز الثالث، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة.

ويواجه النصر نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 51 نقطة، 26 مباراة، بينما يحتل الرائد المركز التاسع برصيد 30 نقطة، قبل 4 جولات على نهاية الموسم الحالي.

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