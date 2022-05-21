تجنيس إدميلسون جونيور نجم الدحيل يقف عقبة أمام رغبة النصر السعودي في ضمه

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت بقوة في مفاوضات مع البلجيكي إدميلسون جونيور، لاعب فريق الدحيل القطري، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية، إن هناك مصادر أكدت أن الإدارة الرياضية في قطر يرغبون في تجنيس إدميلسون للمشاركة مع منتخب قطر في كأس العالم 2022.

ووفقا للتقارير السابقة، فإنه يصعب انضمام اللاعب البلجيكي لصفوف النصر في حالة تجنيسه، حيث سيكون من المستحيل رحيله عن صفوف الدحيل.

ويلعب جونيور في مركز وسط الفريق، ويبلغ 28 عاما، يلعب لنادي الدحيل القطري منذ 2018، قادما من نادي ستاندرلييغ البلجيكي.

وشارك إدميلسون النادي القطري في تسجيل 44 هدفا وصنع 38 آخرين، خلال 113 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

زوجة أدميلسون نجم الدحيل تكشف عن قطع إجازتهما لطلب أمير قطر مقابلة اللاعب https://t.co/TY33LDuyPW pic.twitter.com/0m8Uuul8u6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وبدأ مسيرته مع نادي سيراين في 2003، وفي 2005 انتقل إلى HFC Hoei، وانتقل لستاندرلييغ في 2006، ثم احترف في سينت ترويدن في 2012.

ويعاني النصر من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، حيث ودع المنافسة على جميع المسابقات، مع احتلال المركز الثالث، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة.

ويواجه النصر نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 51 نقطة، 26 مباراة، بينما يحتل الرائد المركز التاسع برصيد 30 نقطة، قبل 4 جولات على نهاية الموسم الحالي.