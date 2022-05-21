الإصابة تُغيّب جانغ هيون سو عن مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو سيغيب عن مباراة فريقه الهلال أمام الاتحاد، يوم الإثنين، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن جانغ هيون سو بات خارج حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال في المباراة المهمة أمام الاتحاد.

وكان الهلال قد أعلن، أمس الجمعة، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها جانغ هيون سو أثبتت إصابته في أصبع القدم، ما تسبَّب في غيابه عن التدريبات الجماعية ووجوده في العيادة الطبية.

ولم يعلن الهلال مدة غياب جانغ هيون سو، قبل أن تعلن الصحيفة، اليوم السبت، غياب اللاعب عن مباراة القمة.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإنه حال خسارة الهلال بفارق هدفين، سيتوَّج الاتحاد رسميًا بطلًا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2021/2022.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في 3 مواجهات.

وفي آخر 4 جولات من الدوري السعودي سيلعب الاتحاد أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام الاتحاد، وأبها، والفتح، والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد، يوم 15 مايو، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم 23 مايو، بعد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“، فإن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، من يوم 15 مايو إلى يوم 23 مايو، منح الجهاز الفني في نادي الاتحاد فرصة رفع مستوى جاهزية أحمد حجازي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المدرب الروماني كوزمين كونترا سيعتمد مشاركة المدافع أحمد حجازي ضمن القائمة الأساسية أمام الهلال، بعد تجهيزه بالشكل المناسب من خلال الحصص التدريبية التي ستسبق مواجهة الكلاسيكو الحاسمة.