عبدالله الشاهين يفوز بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

فاز عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الانتخابات التي أقيمت الجمعة، خلفاً لأحمد اليوسف.

وحصل الشاهين الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد على 11 صوتاً من أصل 12 في الجمعية العمومية، بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.

وينص النظام الأساسي على إلزامية حصول الفائز على ”النصف زائد واحد“ من أصوات الجمعية العمومية.

• عبدالله الشاهين رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بـ 11 صوت من اصل حضور 13 نادي • نادي واحد فقط لم يصوت للشاهين • ممثل العربي خرج لحظة التصويت#الديربي pic.twitter.com/OBQjVHCaOj — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 20, 2022

وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، في حين ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.

ومن أبرز مهمات الاتحاد الجديد العمل على إعادة منتخب الكويت للعب الأدوار الأولى على المستويات كافة، وتحسين المسابقات المحلية، والانتقال باللعبة من الهواية إلى الاحتراف أسوة بالدول المجاورة.