جدري القرود

مظفر النواب

رهف القحطاني

سمير صبري

فرحان العلي

الإمارات وتيك توك

سمول كابتشينو

هستيريا جماهيرية
أظهر المزيد

رياضة

عبدالله الشاهين يفوز بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
تاريخ النشر: 20 مايو 2022 18:52 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2022 20:00 GMT

عبدالله الشاهين يفوز بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

فاز عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الانتخابات التي أقيمت الجمعة، خلفاً لأحمد اليوسف. وحصل الشاهين الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

فاز عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الانتخابات التي أقيمت الجمعة، خلفاً لأحمد اليوسف.

وحصل الشاهين الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد على 11 صوتاً من أصل 12 في الجمعية العمومية، بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.

وينص النظام الأساسي على إلزامية حصول الفائز على ”النصف زائد واحد“ من أصوات الجمعية العمومية.

وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، في حين ذهب المقعد النسائي بالتزكية إلى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.

ومن أبرز مهمات الاتحاد الجديد العمل على إعادة منتخب الكويت للعب الأدوار الأولى على المستويات كافة، وتحسين المسابقات المحلية، والانتقال باللعبة من الهواية إلى الاحتراف أسوة بالدول المجاورة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play