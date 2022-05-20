إدغاردو باوزا مدرب السعودية والإمارات السابق يعاني من "ألزهايمر" في مرحلة متقدمة

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني السابق للمنتخبين السعودي والإماراتي يعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر.

وقال موقع ”غلوبو“ البرازيلي إن باوزا بطل كأس ليبرتادوريس مرتين البالغ من العمر 64 عاما يعاني من ألزهايمر، وذلك بعد اعتزاله التدريب في عام 2021 بسبب مشاكل صحية.

وتم تشخيص إصابة المدير الفني الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس مع سان لورينزو بمرض ألزهايمر في مراحل متقدمة.

وأعلن باوزا، الذي قاد المنتخب الأرجنتيني بين 2016 و2017، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعتزاله التدريب بسبب مشاكل صحية، دون تحديد نوعية المشاكل.

ومرض ألزهايمر هو مرض يؤدي إلى تدمير الذاكرة والوظائف العقلية الأخرى، ويملك باوزا منازل في كيتو بالإكوادور وروزاريو بالأرجنتين، لكنه بات يخلط بين كل هذه المعلومات وكذلك ”يخلط بين الألوان وحتى ترتيب الوجبات“، بحسب الصحفي خوان مانويل بونس.

وكان باوزا مدافعًا عندما كان لاعباً ودافع عن ألوان قمصان أندية روزاريو سنترال وجونيور بارانكويلا وإندبندينتي وفيراكروز، وبدأ مسيرته المهنية كمدرب في عام 1998 في روزاريو.

وبعدها قاد أندية فيليز سارسفيلد وكولون وسبورتيغ كريستال قبل قيادة LDU، حيث فاز ببطولة كأس ليبرتادوريس 2008. وبعدها بست سنوات توج باللقب القاري الذي يوازي دوري أبطال أوروبا مع سان لورنزو قبل قيادة ساو باولو البرازيلي.

وساو باولو قاد الفريق في 47 مباراة وفاز في 16 منها، حيث قاده إلى قبل نهائي ليبرتادوريس قبل أن يتولى تدريب منتخب الأرجنتين وكذلك السعودية والإمارات، وذلك بعد قيادة نادي النصر السعودي في 2009، وعاد إلى روزاريو سنترال، آخر فريق له في عام 2017 قبل اتخاذ قراره بالاعتزال.

وأعلن الاتحاد السعودي بشكل مفاجئ في 14 سبتمبر/ أيلول 2017 التوصل لاتفاق مع الإمارات على التعاقد مع مدربها باوزا، لكن سرعان ما رحل مدرب الأرجنتين السابق بسبب تواضع النتائج في المباريات الودية.

وانفصلت السعودية، بعد أيام قليلة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، عن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك وعينت الأرجنتيني باوزا قادما من تدريب الإمارات.

وبدأ باوزا، الذي أقيل من تدريب الأرجنتين في أبريل/ نيسان من نفس العام، مشواره مع السعودية بالفوز 5-2 على جاميكا، قبل أن يخسر 3-صفر أمام غانا بعدها بأيام قليلة.